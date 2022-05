La persuasion de Netflix : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Il est prudent de supposer que nous sommes dans une ère de renaissance inspirée de Jane Austen. Une ère pour les drames d’époque impertinents. Pas étonnant que des émissions comme L’âge d’or et Bridgerton sont les favoris des fans. Ce genre est si populaire qu’il est même devenu le thème du Met Gala de cette année. Pour ajouter à cette liste de projets de l’ère Regency, la prochaine et très attendue adaptation cinématographique Netflix du dernier roman de Jane Austen Persuasionavec Dakota Johnson, lauréate du People’s Choice Award.

Le mois dernier, Netflix a publié une série de photos de premier regard mettant en vedette Dakota Johnson dans le rôle de la star du film, Anne Elliot. Elle est l’enfant du milieu d’un aristocrate arrogant qui a été poussé à mettre fin à ses fiançailles éclair avec un officier de marine séduisant. Plusieurs années passent et Anne est toujours célibataire. À cette époque, sa famille est financièrement ruinée et le bel officier de marine avec qui elle a rompu ses fiançailles est un riche et héroïque capitaine Wentworth. Anne pourra-t-elle raviver une romance avec le capitaine Wentworth, un homme qu’elle a autrefois rejeté ? Ou y aura-t-il un autre homme ?

Nous avons déjà vu notre juste part d’adaptations très réussies de Jane Austen. De l’oscarisé d’Ang Lee Sens et sensibilité, qui mettait en vedette Kate Winslet et Emma Thompson, à la prise de PBS sur l’inachevé Sandit manuscrit. L’intérêt pour l’adaptation austenienne ne s’atténue clairement pas de si tôt. Avec Persuasion maintenant sur cette liste, décomposons tout ce que vous devez savoir sur ce prochain film Netflix.

de Jane Austen Persuasion est souvent considérée comme l’une des œuvres les plus matures de l’auteur en ce qui concerne les thèmes et le sujet. Il s’agit du dernier roman d’Austen qu’elle a terminé avant son décès, et il suit une « vieille fille » en tant que protagoniste. Anne Elliot, dans l’histoire, est considérée comme une personne intelligente, attirante et gentille. Cependant, elle n’est pas considérée comme une beauté parmi ses autres sœurs. Quand Anne, à l’âge de 19 ans, tombe amoureuse d’un officier de marine simple mais humble, Lady Russell, son mentor, la persuade de rompre les fiançailles, en supposant qu’elle peut encore trouver un meilleur partenaire. Mais, huit ans passent et Anne, maintenant âgée de 27 ans, est toujours très célibataire et se languit de son Wentworth. L’homme qu’elle a autrefois rejeté réintègre sa vie en tant que capitaine riche et attrayant. Mais il n’est pas trop excité de revoir Anne.





En un mot, Persuasion parle des pressions exercées sur les jeunes pour qu’ils rejettent et tournent le dos à leur seul véritable amour et même à leurs rêves. L’histoire est remplie de triangles amoureux coquins, quelque chose que nous avons l’habitude de voir dans les histoires de Jane Austen. Le synopsis officiel publié par Netflix se lit comme suit :

« Vivant avec sa famille snob au bord de la faillite, Anne Elliot est une femme non conformiste aux sensibilités modernes. Lorsque Frederick Wentworth – le fringant qu’elle a renvoyé – revient dans sa vie, Anne doit choisir entre mettre le passé derrière elle ou écouter son cœur lorsqu’il s’agit d’une seconde chance. Adapté du roman de Jane Austen. Le film adopte une approche moderne et spirituelle d’une histoire bien-aimée tout en restant fidèle au roman classique de Jane Austen.

Tout le monde a supposé que le film se déroulerait à l’époque actuelle, compte tenu de ce synopsis. Cependant, cette hypothèse est incorrecte puisque Netflix a publié une série de photos de premier regard qui placent fermement le film dans la période Regency.

Persuasion : les acteurs et l’équipe technique





Comme mentionné précédemment, Dakota Johnson jouera le rôle principal d’Anne Elliot, 27 ans. Elle est surtout connue pour son rôle d’Anastasia Steele dans le 50 nuances séries de films. Elle a récemment joué dans le drame Notre ami et sera bientôt visible dans La fille perdue de Maggie Gyllenhaal et Est-ce que je vais bien ? Par Stéphanie Allynne et Tig Notaro.

Le riche et attrayant capitaine de marine Frederick Wentworth et l’intérêt amoureux d’Anne Elliot, qui revient dans sa vie, seront interprétés par Cosmo Jarvis. Il est surtout connu pour son rôle dans le film Dame Macbeth. Il a également joué dans les années 2015 Spooks : le plus grand bien.

Rejoindre le casting principal en tant que M. Elliot, le cousin d’Anne, un homme insensible et impitoyable, qui est classiquement Jane Austen. Il sera interprété par Henry Golding. Golding est surtout connu pour son rôle dans le méga-populaire de 2018 fous riches asiatiques.

Le film mettra également en vedette des noms comme Richard E. Grant, Suki Waterhouse, Izuka Hoyle, Ben Bailey-Smith, Mia McKenna-Bruce, Nikki Amuka-Bird, Nia Towle et Edward Bluemel. Leurs personnages n’ont pas été divulgués jusqu’à présent. Le film mettra également en vedette Stewart Scudamore de Ressuscité et Meurs un autre jourjouant l’amiral Croft.

Le film est dirigé par la réalisatrice de Broadway Carrie Cracknell. Cela marquera le premier long métrage de Cracknell avec ce film. La plupart de ses travaux antérieurs en tant que réalisatrice sont dans le théâtre britannique. Le scénario du film est d’Alice Victoria Winslow et Ronald Bass. Le film est entré en production en mai dernier. Fait intéressant, le tournage de ce film a eu lieu à Bath, près de la maison de Jane Austen, où se déroule une partie du roman et où elle a elle-même vécu pendant près de cinq ans en 1801.





Netflix a annoncé fin avril que le film Persuasion sera mis à disposition sur la plateforme de streaming le 15 juillet 2022.





