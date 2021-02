La personne la plus âgée d’Europe survit au COVID-19

La personne la plus âgée d’Europe s’est remise du COVID-19 à temps pour son 117e anniversaire cette semaine, selon de récents rapports de presse.

Lucile Randon ou sœur André, une religieuse française née en 1904, a été testée positive pour le coronavirus le 16 janvier dans une maison de retraite à Toulon, en France, . a rapporté . Malgré un risque beaucoup plus élevé qu’une personne plus jeune de développer un COVID-19 sévère en raison de son âge, elle n’a présenté aucun symptôme. « Je n’avais même pas réalisé que je l’avais », a déclaré Sœur André Var-Matin , un journal français.

Quand elle a été testée positive pour le virus, elle n’a pas eu peur.

«Elle ne m’a pas interrogé sur sa santé, mais sur ses habitudes», a déclaré à Var-Matin David Tavella, un porte-parole de la maison. « Par exemple, elle voulait savoir si les horaires des repas ou du coucher allaient changer. Elle ne montrait aucune peur de la maladie. D’un autre côté, elle était très préoccupée par les autres résidents. »

Dans la maison Sainte-Catherine Labouré où habite sœur André, 81 des 88 résidents ont été testés positifs pour le virus et 10 sont décédés, selon Var-Matin. Mais sœur André a été l’une des plus chanceuses. « Nous la considérons comme guérie. Elle est très calme et elle a hâte de fêter son 117e anniversaire jeudi. [Feb. 11]», A déclaré Tavella.

André, né le 11 février 1904, est la deuxième personne la plus âgée du monde en vie aujourd’hui après Kane Tanaka qui a eu 118 ans le 2 janvier. selon le groupe de recherche en gérontologie .

«Je n’avais pas peur parce que je n’avais pas peur de mourir», a déclaré sœur André à BFM, une chaîne de télévision française, lorsqu’on lui a demandé si elle avait peur d’avoir le COVID-19, tel que rapporté par The Guardian . « Je suis heureux d’être avec toi, mais j’aimerais être ailleurs – rejoindre mon grand frère, mon grand-père et ma grand-mère. »

Comment a-t-elle vécu si longtemps et survécu à une infection qui a abattu même les jeunes et en forme? C’est vague. Les supercentenaires, ou les personnes âgées de 110 ans ou plus, peuvent avoir des quantités plus élevées que la normale d’un type de cellule immunitaire tueuse dans leur sang qui pourrait les protéger des virus et des tumeurs, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Dans une petite étude portant sur sept supercentenaires, les chercheurs ont découvert qu’une grande partie de leurs cellules immunitaires était constituée d’un type rare de cellule T auxiliaire capable d’attaquer et de tuer d’autres cellules. Alors que seulement 2,8% des cellules T auxiliaires chez les jeunes avaient cette capacité, chez les supercentenaires, ce nombre était de 25%, selon l’étude, publiée le 12 novembre 2020 dans la revue. Actes de l’Académie nationale des sciences . Pourtant, les résultats ne peuvent pas dire avec certitude si ces cellules ont aidé Sœur André à vaincre le virus.

Soeur André dit aux journalistes il y a un an, lors d’un événement pour célébrer son 116e anniversaire, qu’elle mange un morceau de chocolat tous les matins. Peut-être que ça ne pouvait pas faire de mal.

