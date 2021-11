La persistance améliorée est désormais une mise à niveau PS5 gratuite avec PS Plus

Lorsque Sony a défini pour la première fois la gamme de produits gratuits de ce mois-ci PlayStation Plus titres en direct sur le Boutique PS, il n’était pas possible de mettre à niveau The Persistence vers The Persistence Enhanced sur PS5 ou PS4, comme nous le pensions à l’origine. Cependant, il semble que la société ait fait un peu de travail pendant la nuit pour permettre cela, car The Persistence Enhanced peut désormais être réclamé gratuitement une fois que vous avez utilisé la version PS4 standard de The Persistence via PS Plus.

Jetez un œil à la capture d’écran ci-dessus pour voir comment cela fonctionne. Vous souhaitez réclamer The Persistence sur PS4 à l’aide de votre abonnement PS Plus, puis accédez au PS Store pour découvrir que The Persistence Enhanced est désormais étiqueté comme un mise à niveau gratuite de PS4 à PS5. Cliquez et cliquez sur Télécharger et c’est parti.

Pour ceux qui ne le savent pas, The Persistence Enhanced est une mise à niveau du jeu original avec « un éclairage amélioré, des améliorations UX et un rendu par lancer de rayons. Le retour haptique immersif est également pris en charge avec le contrôleur DualSense sur PS5 ». Donc, si vous avez un abonnement PS Plus actif et que vous n’avez pas encore commencé The Persistence, assurez-vous de vous procurer la version PS5 mise à niveau pour la meilleure expérience possible. Et si vous l’avez commencé, continuez simplement votre progression.