La persévérance se met au travail: fait sa première exploration de Mars à la recherche de vestiges de la vie martienne

Deux semaines se sont écoulées depuis que le rover Perseverance a atterri avec succès sur la surface martienne. Maintenant, il a officiellement terminé sa première tournée émouvante de Mars. UNE court trajet pour vérifier que tout fonctionne correctement et commencez ainsi l’exploration du sol martien à la recherche de la vie extraterrestre.





Comme indiqué par la NASA, le rover a commencé à bouger à travers la surface de Mars activant ainsi leurs moteurs. Au cours de ce voyage, il a pris différentes photographies que la NASA souhaite maintenant partager avec le reste du monde.

Le rover à peine parcouru un total de cinq mètres. Bien que ce ne soit rien pour nous, c’est tout un exploit pour Persévérance. Considérant qu’il est à des millions de kilomètres et qu’il doit faire tout son travail de manière autonome, les choses ne sont pas faciles pour Perseverance on Mars. Outre le rover lui-même, cette fois, la NASA dispose également de l’hélicoptère Ingenuity pour explorer l’endroit. Dans ce cas de l’air.

On s’attend à ce que tout au long de la mission parcourir environ 20 kilomètres. Actuellement, le rover qui a voyagé le plus à l’extérieur de la planète est Opportunity (un rover record), qui a parcouru la surface de la planète rouge sur un total de 45 kilomètres avant de terminer sa mission.

Un test rapide de ma direction, et les choses vont bien alors que je me prépare à rouler. Mon équipe et moi avons hâte de bouger. Un pas après l’autre. pic.twitter.com/XSYfT158AQ – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 5 mars 2021

Cette semaine, j’ai fait beaucoup de bilans de santé pour me préparer à me mettre au travail. J’ai coché de nombreuses tâches de ma liste, y compris les tests d’instruments, l’imagerie et le mouvement du bras. Échauffement pour un marathon scientifique. pic.twitter.com/A0aqhWVo5T – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 3 mars 2021

À la recherche de signes de vie

La persévérance est l’une des trois missions à frapper Mars cette année. C’est peut-être aussi le plus ambitieux de tous, et il fait partie d’un plan plus large composé de trois missions pour tgratter des échantillons de Mars à la Terre.

Alors que Perseverance explore le sol du cratère Jezero (site d’atterrissage sur Mars), collecter des échantillons sur les sites les plus intéressants visite. Finalement, ces échantillons seront stockés dans de petits tubes à essai que Perseverance «abandonnera» sur Mars. Une deuxième mission sera chargée de les collecter et de les télécharger sur l’orbite de Mars, une troisième mission d’ici la fin de la décennie cherchera à les amener sur Terre.

Ce qui intéresse le plus la NASA, c’est trouver des échantillons qui pourraient avoir des signes de vie passée sur Mars. Des signes de vie qui remontent à des milliards d’années, lorsque (selon les analyses et les estimations) l’eau courante coulait sur Mars et que le climat était apte à contenir la vie. Pendant ce temps, nous pouvons nous délecter des photographies que Persévérance nous envoie (et il y en a déjà des milliers).

Via | BBC

Plus d’informations | POT