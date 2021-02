La persévérance renvoie les premières images de Mars

Le rover Perseverance de la NASA vient d’atterrir sur la surface martienne, et il a déjà renvoyé ses deux premières images.

Le rover a atterri sur la planète rouge jeudi (18 février) après une plongée incroyablement rapide dans l’atmosphère, suivie d’une décélération rapide grâce à un skycrane jamais utilisé auparavant. Le skycrane a ensuite guidé le laboratoire robotique les 65 pieds restants (20 m) jusqu’à la surface à l’aide de câbles.

Les photos proviennent des « hazcams » de détection des dangers de la grosse machine, qui composent un réseau de six lentilles pour la vision stéréo à l’avant et à l’arrière du rover. La première image, ci-dessus, provient de l’une des hazcams avant, et la deuxième image, ci-dessous, provient de l’une des hazcams arrière. Les Hazcams ont des housses anti-poussière sur eux, de sorte que les images sont de qualité inférieure à celles qui devraient éventuellement provenir des 15 autres caméras du rover. Ensemble, ils constituent les premières images jamais envoyées sur Terre depuis le cratère de Jezero.

Cette image montre la première photo de la surface martienne capturée par la caméra arrière du rover. (Crédit d’image: NASA / JPL)

Perseverance a des caméras supplémentaires montées sur sa tête et son bras et une caméra pour observer les échantillons qu’elle recueille dans sa cache. Lors de l’atterrissage, quatre caméras supplémentaires ont enregistré la descente sous des angles différents, et le film complet devrait être téléchargé sur Terre dans les prochains jours.

Toute cette technologie d’imagerie a un but: permettre au rover de se frayer un chemin, sous la supervision de la NASA, autour du cratère de Jezero et d’examiner les roches anciennes et les restes du delta du fleuve à la recherche de signes de vie microbienne ancienne. Il est possible que l’une de ces caméras finisse par transmettre une image de l’échantillon contenant la première signature forte de la vie ancienne jamais détectée sur Mars.

