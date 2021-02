La performance Les Misérables d’Amanda Seyfried donne toujours ses cauchemars

Les comédies musicales sont un art perdu à Hollywood ces jours-ci. L’une des rares stars à avoir connu le succès dans le genre est Amanda Seyfried, qui a fait la une des deux Mamma Mia! et sa suite où elle a séduit le public avec son chant. Pourtant, l’actrice a admis dans une récente interview avec Variety qu’elle n’avait pas toujours eu une forte performance en tant que chanteuse, allant jusqu’à dire que sa performance en 2012 Les misérables lui donne encore des cauchemars.

«Dans ma carrière, j’ai eu beaucoup de moments où j’ai ressenti un regret total. J’aurais aimé pouvoir refaire complètement ‘Les Misérables’ à cause du chant live, j’ai encore des cauchemars à ce sujet. Chanter est plus indulgent que jouer dans certains J’ai l’impression que lorsque j’ai des scènes émotionnelles, où je peux vraiment pleurer et ressentir ce que je ressens réellement et être présent en cela, je me sens vraiment bien et cathartique parce que pleurer est vraiment cathartique. Chanter, c’est la même chose. Juste comme, émettre des émotions à travers la musique et la mélodie est si magique. Quand vous avez l’impression d’y être, où votre voix est là où elle doit être et votre voix est aussi forte que nécessaire. Et ce n’était pas le cas [‘Les Misérables’]. «