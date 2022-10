La performance du joker perdu de Tim Curry restaurée dans Batman: le clip de la série animée

Batman : la série animée est considéré comme l’un des meilleurs projets Batman jamais créés par Warner Bros. En tant que couronnement de leurs offres animées DC, le spectacle des années 90 a vu Mark Hamill assumer le rôle à long terme de Joker, mais il n’était pas l’acteur d’origine. pour donner vie au méchant emblématique comme Le spectacle d’images Rocky Horrorc’est Tim Curry a été embauché pour le rôle avant d’être remplacé par Hamill. Bien que Curry n’ait jamais été entendu comme la voix du Joker, l’acteur bien-aimé a enregistré un dialogue pour la série et cela a récemment été publié dans le cadre d’un documentaire.





Maintenant, un fan a pris ce dialogue et l’a monté dans les images de la série pour donner une idée de ce que Curry aurait pu apporter à la fête de Batman. Postant sur Twitter, Munson Burner a écrit :

« Dans un récent documentaire avec Batman TAS, ils ont sorti certains des enregistrements Joker de Tim Curry avant qu’il ne soit remplacé par Mark Hamill. J’ai nettoyé et amélioré un peu ses enregistrements audio tout en essayant de les synchroniser avec de meilleures images. »

Depuis Batman : la série animée diffusé à l’origine, il y a eu de nombreuses autres itérations de Gotham’s Clown Prince développées pour l’écran, avec des acteurs tels que Heath Ledger, Joaquin Phoenix et Jared Leto ayant créé des versions en direct et John DiMaggio, Alan Tudyk, Kevin Conroy et d’autres offrant des performances de voix off , où Tim Curry aurait pu siéger au panthéon des acteurs de Joker est quelque chose qu’on ne saura jamais vraiment.

Joker reviendra bientôt sur grand écran

Avec un personnage comme le Joker, il y a toujours une nouvelle vision du personnage au coin de la rue et c’est vrai en ce moment. La dernière décennie ayant vu Heath Ledger et Joaquin Phoenix décrocher des Oscars pour avoir joué le rôle, les prochaines années verront le personnage revenir sur grand écran avec Phoenix reprenant le rôle de Joker : Folie à deuxqui mettra également en vedette Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, et apparaîtra probablement aussi dans Batman 2joué par Barry Keoghan.

Bien sûr, le Joker est un personnage que les fans ne se lassent jamais de voir réinventé maintes et maintes fois, et chaque fois qu’un nouveau Batman apparaît à l’écran, qu’il soit en direct ou animé, il y a toujours une question de savoir comment et quand il affrontera son ennemi juré.

Bien que le temps de Tim Curry en tant que Joker n’ait jamais été réalisé, il y a évidemment eu beaucoup d’autres versions qui ont été appréciées au fil des ans, et Curry lui-même a eu de nombreux rôles emblématiques qui lui ont assuré sa place dans l’histoire d’Hollywood. Dans l’ensemble, la perte de Curry en Batman : la série animée a fini par livrer le monde Mark Hamill dans un rôle pour lequel il est devenu aussi connu que Luke Skywalker dans le Guerres des étoiles franchise, et c’est quelque chose dont le monde ne voulait vraiment pas se passer.