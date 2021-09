La performance de la princesse Diana de Kristen Stewart dans Spencer génère un énorme buzz pour les Oscars

Kristen Stewart a livré ce que beaucoup disent être sa meilleure performance à ce jour dans Spencer, et elle fait même déjà le buzz aux Oscars. Écrit par Steven Knight et réalisé par Pablo Larraín, Spencer sert de biopic pour la princesse Di, relatant la destruction de son mariage avec le prince Charles. Il a récemment fait sa première mondiale au Festival international du film de Venise où il a reçu une ovation debout de trois minutes avec des projections supplémentaires au Festival du film de Telluride et au Festival international du film de Toronto.

Beaucoup de personnes présentes pour regarder Spencer sont repartis impressionnés, particulièrement satisfaits de Kristen Stewart dans le rôle principal. Scott Mendelson de Forbes a déclaré que le film « propulse l’actrice perpétuellement sous-estimée dans la course aux Oscars ». Variety rapporte également qu' »il y a déjà eu beaucoup de discussions à Venise sur le fait que le rôle serait probablement pour Stewart sa première nomination aux Oscars ». Le point de vente compare également la performance de Stewart à celle du rôle oscarisé d’Helen Mirren en tant que reine Elizabeth II dans La reine.

Spencer se concentre sur une période particulière de trois jours au cours de la vie de la princesse Di pendant la saison des vacances de Noël en 1991, se plongeant dans sa décision de mettre fin à son mariage avec le prince Charles. Avec Stewart en tête, Spencer met également en vedette Jack Farthing dans le rôle de Charles avec d’autres acteurs, notamment Sally Hawkins, Jack Nielen, Freddie Spry, Timothy Spall, Sean Harris, Olga Hellsing et Thomas Douglas. Larraín a produit avec Juan de Dios Larraín, Jonas Dornbach, Paul Webster, Janine Jackowski et Maren Ade.

« Il y a des gens qui sont dotés d’une énergie indéniable », a déclaré Stewart lors d’une conférence de presse avant la première, selon The Hollywood Reporter. « Mais en plus d’être si normale et désarmante, elle se sentait aussi si isolée et si seule. Elle avait besoin que tout le monde se sente accompagné et soutenu par cette belle lumière, et tout ce qu’elle voulait, c’était la récupérer. »

« Elle portait son cœur sur sa manche », l’ancien crépuscule étoile ajoutée. « Quand vous savez que l’histoire dans la rue est tout simplement fausse et qu’il n’y a nulle part où la corriger. Mais c’était comme ça que la vie était pour elle, et à un moment donné, vous allez montrer les dents, parce que nous sommes des animaux et c’est naturel. Je pense que tout le monde a l’impression de le savoir ici, c’est ce qui est beau chez elle – tu penses que tu es ami avec elle – mais ironiquement, c’était la personne la plus inconnue. »

Le synopsis officiel de Spencer dit : « Le mariage de princesse Diana et le prince Charles a depuis longtemps refroidi. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine Queen’s Sandringham. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses seront profondément différentes. Spencer imagine ce qui aurait pu se passer pendant ces quelques jours fatidiques. »

Stewart est très connue pour son rôle marquant de Bella Swan dans La saga Twilight, même si elle a travaillé dur pour se débarrasser de cette image ces dernières années. Ses crédits récents incluent Elizabeth Banks les anges de Charlie reboot, le film d’horreur Sous-marin, et la comédie romantique La saison la plus heureuse. Elle peut ensuite être vue dans l’horreur à venir de David Cronenberg Crimes du futur avec Viggo Mortensen et Léa Seydoux.

Spencer sortira dans les salles américaines le 5 novembre 2021. Le temps nous dira si le rôle place Stewart dans la nomination de la meilleure actrice aux Oscars, mais le consensus avec de nombreux critiques est déjà qu’elle le mérite. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous avec l’aimable autorisation de NEON sur YouTube.

Sujets : Spencer, Oscars