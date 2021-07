La performance de Black Widow au box-office mondial

Nous sommes déjà à la fin du deuxième week-end de Veuve noire dans le panneau d’affichage et les numéros de sa performance sont disponibles. Il est important de souligner la première de Space Jam : un nouvel héritage, ce qui a affecté la performance cinématographique de l’héroïne pour la placer à la deuxième place. Le ruban de Univers cinématographique Marvel est présenté dans les théâtres et à travers Disney+ Accès Premier.

Veuve noire a grimpé de 3 positions au classement mondial pour devenir, ainsi, en 6e film le plus rentable de 2021, avec 264 millions de dollars levés dans le monde. Si on additionne les nombres de Disney+, le chiffre réel atteint plus de 324 millions de monnaie verte.

Black Widow au box-office







D’autre part, les performances de Veuve noire sur les marchés des États-Unis et du Canada, il se classe au troisième rang des films présentés cette année. Combien cela a-t-il rapporté ? 132 millions de dollars en dix jours de présentation dans ces pays. Compétition avec la suite de Space Jam a notamment affecté la performance du film merveille.

Comment sont les numéros nationaux sur ce marché? La première de James Lebron il a rapporté 31,7 millions de dollars le week-end dernier, contre 26,3 millions de dollars pour le film de Natasha Romanoff. Qu’est-ce que cela signifie pour le film de Johansson ? Une baisse de 67% par rapport à son premier week-end.

Mais tout n’est pas mauvais pour la bande d’héroïne du MCU. On s’attend à ce que la semaine prochaine, il dépasse la barre des 300 millions de dollars étant donné que la première manque toujours sur les marchés de l’Asie du Sud-Est.

