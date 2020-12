La performance de Beyoncé au bal inaugural d’Obama a déclenché une controverse avec Etta James

Que se passe-t-il lorsque deux reines de la musique se disputent en public? Le monde l’a découvert lorsque Beyoncé s’est produite lors de l’inauguration en 2009 du président américain Barack Obama.

Au cours de sa performance, Beyoncé a fait une reprise de «At Last», l’une des chansons les plus connues du regretté musicien Etta James. Et quand on a demandé à James ce qu’elle pensait de Beyoncé en utilisant sa chanson, la chanteuse de gospel avait quelques mots de choix pour l’ancienne star de Destiny’s Child qui ont soulevé des sourcils et déclenché une querelle mondiale de célébrités.

Beyoncé a repris la célèbre chanson d’Etta James ‘At Last’ au bal inaugural d’Obama

Barack Obama a prêté serment en tant que 44e président des États-Unis le 20 janvier 2009. Ce soir-là, Obama et son épouse Michelle Obama ont assisté à dix bals inauguraux différents, rapporte le Los Angeles Times.

Le bal inaugural du quartier était le tout premier arrêt des Obama, où ils ont fait leur première danse en tant que président et première dame. «Les Obama ont été sérénades par Beyoncé», rapporte CNN. «Beyoncé a chanté Etta James« Enfin », d’après son rôle dans le film« Cadillac Records »alors que le couple riait et faisait son premier tour sur la piste de danse.

Les observateurs disent que c’était une performance époustouflante et que Beyoncé était émue en chantant. Selon NME, Beyonce était tellement émue par l’expérience qu’elle avait «les larmes aux yeux» en chantant le tube de James.

Ce ne serait pas la dernière fois que Beyoncé se produirait pour les Obamas. Selon The Guardian, ils l’ont également invitée à chanter lors de sa deuxième inauguration. Mais sa performance lors de l’inauguration de 2009 a attiré l’attention des médias en partie à cause de la réaction d’Etta James.

Etta James a eu quelques mots de choix sur Beyoncé couvrant sa chanson

James est un «prodige de l’évangile», rapporte Biography.com. Selon le site, elle a été nominée pour de nombreux Grammy Awards et a également été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame au début des années 1990. Il était donc logique que les médias veuillent savoir ce que la reine du gospel pensait de la performance de Queen B.

Et James n’a pas mâché ses mots.

Au cours d’une de ses performances au Paramount Theatre de Seattle, le Guardian rapporte que James s’est moqué des «grandes oreilles» d’Obama et a dit qu’il n’était pas son président. « Il est peut-être à vous, ce n’est pas mon président », aurait-elle déclaré.

Mais James ne s’est pas contenté de critiquer Obama. Elle a également critiqué Beyoncé en chantant sa chanson lors de l’inauguration.

« Je vous dis cette femme qu’il avait chanté pour lui, chantant ma chanson – elle va se faire fouetter le cul », a déclaré James dans l’histoire du Guardian. Et elle n’avait pas fini. La publication a déclaré qu’elle avait poursuivi en disant: «» La grande Beyoncé. Je ne supporte pas Beyoncé. Elle n’a rien à faire là-bas, chanter là-haut lors d’un grand jour présidentiel, chanter ma chanson que je chante depuis toujours.

Etta James a déclaré plus tard qu’elle n’était pas sérieuse lorsqu’elle a déclenché la controverse

Il y avait une couverture immédiate dans le monde entier sur la querelle entre James et Beyoncé. Mais le Guardian souligne également que le fils de James a déclaré que sa mère était en fait une fan de la performance d’inauguration, et était tout simplement contrariée de ne pas pouvoir y assister en personne parce qu’elle se remettait d’une opération.

« Elle était [just] un peu en bas qu’elle n’était pas assez bien pour être là », dit-il dans le Guardian.

Dans un rapport publié par Today, James elle-même a déclaré que les gens avaient pris sa citation hors de son contexte et qu’elle plaisantait simplement.

«Je ne voulais vraiment rien dire», a déclaré James, soulignant qu’elle a toujours été une farce depuis qu’elle était petite. «Personne ne se mettait en colère contre moi à Seattle», a-t-elle expliqué. «Ils riaient tous et c’était drôle.»