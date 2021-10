La pénurie mondiale de puces entraînera une baisse de quatre à six pour cent des ventes de véhicules cette saison des fêtes: CRISIL

in

La pénurie actuelle de puces est susceptible de modérer la croissance des ventes de véhicules de tourisme à 11-13% cet exercice, en baisse par rapport aux prévisions de croissance de volume antérieures de 16-17%, retardant la reprise de l’industrie alors que la période d’attente s’allonge dans un contexte de forte demande due à des ralentissements de la production. , dit un rapport.

La pénurie de semi-conducteurs entraînera une baisse de 400 à 600 points de base des ventes, passant de 16 à 17% précédemment à 11 à 13%, selon une analyse CRISIL des trois principales sociétés de véhicules de tourisme, qui détiennent une part de marché combinée de 71. pour cent. Les semi-conducteurs ou les puces sont des composants clés d’un véhicule car ils facilitent une gamme de fonctionnalités telles que la navigation, l’infodivertissement et le contrôle de traction, et plus l’utilisation des puces augmente.

Pour les équipementiers, la pénurie a entraîné des pertes de production, tandis que pour les clients, la période d’attente pour certains modèles est passée de deux-trois mois à six-neuf mois maintenant, selon le rapport. Les incertitudes induites par la pandémie ont conduit à de fortes fluctuations des commandes des constructeurs automobiles qui représentent 10 à 12% de la demande mondiale de puces, note le rapport, ajoutant que cela a conduit les fabricants de puces à détourner leurs approvisionnements vers d’autres secteurs comme l’électronique grand public qui a connu une forte augmentation de la demande. , surtout pendant les mois de confinement de la pandémie.

Le rapport a imputé la pénurie à une mauvaise planification des stocks par les équipementiers, à la thésaurisation des puces par les entreprises chinoises et aux catastrophes naturelles qui ont frappé les principales usines de puces, en dehors des embouteillages dans les ports. Depuis le début de la pandémie, la préférence pour la mobilité personnelle a augmenté, entraînant une demande de voitures plus que prévu, a-t-il déclaré.

En outre, les consommateurs ont également préféré des véhicules dotés de fonctionnalités plus électroniques et utilisant davantage de semi-conducteurs, selon le rapport. Le résultat de la pénurie de puces est réduit dans la production automobile, ce qui aura une incidence sur la saison des fêtes en cours ainsi que lorsque les ventes sont généralement plus élevées, a-t-il déclaré.

« Par conséquent, nous prévoyons une croissance globale modérée pour l’industrie automobile au cours de cet exercice », indique le rapport, ajoutant que la pénurie devrait persister au premier trimestre 2022, car l’ajout de capacité ne suit pas le rythme de la demande. Il faut au moins 12 à 18 mois pour mettre en place une nouvelle installation de puces.

Les équipementiers ont pour leur part fait face à la pénurie en détournant les puces vers des segments à forte demande tels que les véhicules utilitaires (51 % des ventes au premier semestre de cet exercice contre 42 % en glissement annuel, des véhicules de milieu de gamme, y compris les berlines), et donner la priorité à la production de voitures haut de gamme. Certains d’entre eux suppriment même des fonctionnalités de certains modèles pour économiser l’utilisation de la puce, a-t-il déclaré.

En outre, l’impact sur le levier d’exploitation résultant des pertes de production, la hausse des prix des métaux peut également réduire leur bénéfice d’exploitation de 100-150 points de base à 6,5-7 pour cent cet exercice, a indiqué le rapport, ajoutant cependant que leurs profils de crédit resteront stables grâce à la des flux de trésorerie sains, des bilans solides et des liquidités solides.

