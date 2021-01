La pénurie de stock PS5 oblige les politiciens britanniques à faire pression pour l’interdiction des robots en ligne

Si vous n’avez pas pu mettre la main sur une PS5 depuis le lancement de la console en novembre de l’année dernière, vous ne saurez que trop bien l’efficacité des bots en ligne. Les Scalpers ont utilisé des robots pour sécuriser le système de Sony dès que de nouveaux stocks sont disponibles, refusant ainsi aux consommateurs normaux toute chance de se procurer une PS5.

C’est un triste état de choses. Cette semaine encore, le détaillant britannique GAME aurait été frappé par un groupe de scalpeurs qui a réalisé plus de 2000 commandes de PS5. Et bien sûr, la plupart de ces consoles sont ensuite vendues à un prix gonflé.

La situation actuelle a d’abord frappé l’actualité autour de la sortie de la PS5, mais les choses doivent encore s’améliorer. En tant que tels, les politiciens britanniques commencent maintenant à enquêter, le député du Parti national écossais Douglas Chapman menant la charge.

Chapman a déclaré à BBC Radio 4: « Il n’est tout simplement pas dans l’intérêt du consommateur d’avoir beaucoup de stock pour la demande, de nouveaux produits très intéressants qui viennent d’être achetés en masse. Cela ne donne pas au consommateur ordinaire un accès équitable au marché … C’est tellement injuste pour la personne ordinaire qui veut juste jouer à son jeu ou offrir un cadeau à son enfant pour Noël. Cette situation va tout simplement s’aggraver. «

Chapman dit ensuite qu’il envisage de proposer un projet de loi au Parlement qui devrait aider à mettre en évidence le problème, après avoir été déçu par la réponse actuelle du gouvernement. Selon lui, ce ne pourrait être qu’une question de temps avant que les robots ne deviennent de plus en plus un problème – et pas seulement lors de l’achat d’articles de luxe.

L’animateur de Radio 4, Winifred Robinson, évoque le fait que l’utilisation de robots a en effet été interdite ici au Royaume-Uni auparavant – pour l’achat de billets de concert. Pendant ce temps, dans la même émission, Thomas Platt – de la société de cybersécurité Netacea – estime qu’une sorte de législation doit être avancée afin de «courber la tendance» des bots à devenir de plus en plus accessibles.

Que pensez-vous de tout cela? Avez-vous eu du mal à trouver une PS5? Pensez-vous que les bots en ligne doivent être examinés plus sérieusement par les gouvernements et d’autres organisations? Vérifiez le stock dans la section commentaires ci-dessous.