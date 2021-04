La pénurie de paquets de ketchup frappe alors que les snack-bars des salles de cinéma rouvrent à travers l’Amérique

Les paquets de ketchup pourraient être le prochain papier toilette car la pandémie a entraîné une pénurie à l’échelle nationale du condiment populaire dans les restaurants, les fast-foods et, surtout, les cinémas. Bien que le ketchup en bouteille puisse encore être trouvé assez facilement dans les épiceries, les petits paquets individuels distribués aux clients de chaînes de restaurants comme Long John Silver’s et Texas Roadhouse commencent à manquer avec la marque la plus populaire d’Amérique, Heinz, qui a du mal à suivre. la demande. Cela signifie donc pas de ketchup sur votre hot-dog ou hamburger de cinéma.

Mardi, Kraft Heinz a confirmé que l’entreprise s’efforçait d’augmenter ses approvisionnements. Cela comprend l’ajout de nouvelles lignes de fabrication pour augmenter la production de paquets de ketchup d’environ 25%, produisant finalement plus de 12 milliards de paquets par an. Steve Cornell de Kraft Heinz a également déclaré à USA Today que la société « avait réalisé des investissements stratégiques dans la fabrication au début de la pandémie pour faire face à la flambée de la demande de paquets de ketchup entraînée par les tendances accélérées de la livraison et de la vente à emporter ».

En d’autres termes, la pandémie a joué un grand rôle dans l’épuisement de l’approvisionnement en paquets de ketchup à Heinz. Depuis le début de la pandémie, les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention pour manger au restaurant incluent l’utilisation d’articles jetables lorsque cela est possible. Cela a laissé de nombreux Américains ignorant cette bouteille de ketchup posée sur la table et au lieu d’opter pour quelques poignées de ces paquets de ketchup Heinz. Et quand il s’agit de hot-dogs de cinéma, le paquet est la seule voie à suivre.

«Évitez d’utiliser ou de partager des articles qui sont réutilisables, tels que des menus, des condiments et tout autre contenant de nourriture», lit-on dans les directives du CDC. « Utilisez plutôt des menus jetables ou numériques (menus affichés sur les téléphones portables), des condiments à portion individuelle et des poubelles et des portes sans contact. »

Les céréales Grape-Nuts sont un autre aliment qui a récemment connu une pénurie pandémique. La nourriture pour le petit-déjeuner était en rupture de stock depuis des mois, et la pénurie a finalement pris fin le mois dernier avec des boîtes de noix de raisin qui sont retournées dans les magasins. Les clients qui ont payé des prix gonflés pour les céréales pendant la pénurie peuvent également être éligibles au remboursement de Post Consumer Brands.

« Il est devenu très clair pendant la pénurie que les fans de Grape-Nuts sont des » Nuts for Grape-Nuts « », a déclaré Kristin DeRock, responsable de la marque Grape-Nuts chez Post Consumer Brands, dans un communiqué à l’époque. « À tel point que certains de nos fidèles super fans étaient prêts à payer des prix extrêmes juste pour s’assurer qu’ils ne seraient pas sans leurs céréales croquantes préférées. »

Pourtant, c’est le papier hygiénique qui a connu la pire pénurie tout autour du début de la pandémie l’année dernière. Les clients achetant le papier hygiénique en vrac, les magasins du monde entier se sont retrouvés avec des allées de papier toilette complètement vides alors que les gens avaient du mal à trouver un seul rouleau à emporter chez eux. Heureusement, Charmin et toutes les autres marques de papier toilette sont à nouveau assez bien approvisionnées ces jours-ci, mais comme nous le voyons maintenant avec le ketchup, nous ne sommes pas encore sortis du bois avec les pénuries.

Les prix des paquets de ketchup auraient également augmenté de 13% depuis janvier 2020. En novembre, Heinz a introduit un nouveau distributeur de ketchup sans contact comme une autre option pour les clients du restaurant pour aider à répondre à la forte demande du condiment. Cette nouvelle nous vient de USA Today.

Sujets: Salles de cinéma, Billetterie