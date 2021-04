La pénurie de ketchup frappe les restaurants aux États-Unis

Si vous êtes quelqu’un qui apprécie l’expression «Je mets du ketchup sur mon ketchup», vous serez intéressé (et peut-être légèrement horrifié) d’apprendre la dernière pénurie de chaîne d’approvisionnement à frapper le pays.

Comme indiqué pour la première fois par le Wall Street Journal, les paquets de ketchup sont apparemment rares en ce moment et les restaurants et les chaînes de restauration rapide ont du mal à répondre à la demande.

Le ketchup a toujours été un condiment de base pour les Américains, mais depuis que la pandémie a forcé de nombreux restaurants à intensifier leur jeu à emporter, la demande pour ces paquets individuels pratiques a rapidement explosé. Et les règles de l’offre et de la demande ont conduit à une augmentation de 13% des prix des paquets de ketchup depuis 2020, selon WSJ.

Les chaînes de restauration rapide ont toujours distribué ces sachets jetables, mais les restaurants à table ont traditionnellement placé des bouteilles de ketchup sur les tables ou l’ont versé dans un bol pour les clients. Les deux modèles de services alimentaires étant désormais en concurrence pour les paquets, ou sachets, comme les appellent les experts de l’industrie, la chaîne d’approvisionnement a été étendue à ses limites.

Kraft Heinz est, bien sûr, le fabricant de ketchup le plus connu, et la société représente près de 70% du marché de détail américain du ketchup, selon WSJ. Avec plus de gens mangeant à la maison, les ventes de bouteilles de ketchup ont également augmenté de 15% l’année dernière, pour atteindre plus d’un milliard de dollars en 2020.

En raison de la pénurie de la chaîne d’approvisionnement, de nombreux restaurants limitent le nombre de paquets qu’ils donnent aux clients ou recourent à l’achat de marques de ketchup génériques qu’ils n’utilisent normalement pas. Certaines chaînes de restauration rapide populaires comme Long John Silver’s et Texas Roadhouse ont même dû contacter des fournisseurs secondaires pour les paquets.

Steve Cornell, président de la division Enhancers, Specialty and Away from Home de Kraft Heinz, a déclaré à 45secondes.fr Food que la société travaillait dur pour répondre à la demande de ces paquets de ketchup tant convoités alors que l’industrie des plats à emporter continuait d’exploser.

«L’amour inégalé des consommateurs pour notre marque emblématique HEINZ ainsi que notre partenariat de longue date avec l’industrie de la restauration sont deux responsabilités que nous prenons très au sérieux – c’est pourquoi nous avons fait des investissements stratégiques dans la fabrication au début de la pandémie pour répondre à la flambée de la demande. pour les paquets de ketchup motivés par la livraison accélérée et les tendances à emporter », a-t-il écrit dans un e-mail.

Cornell a également noté que Kraft Heinz a étudié de nouvelles options d’emballage pour aider à évoluer avec son industrie.

«Dans le même temps, nous avons également accéléré les innovations culinaires et d’emballage axées sur l’avenir, ainsi que d’autres plans d’expansion de la fabrication, car nous pensons qu’il existe une énorme opportunité de développer nos marques dans le secteur passionnant de la restauration», a-t-il déclaré.

En rapport

Les fans de la marque de ketchup vieille de 150 ans se rappelleront que Kraft Heinz a inventé un plateau de ketchup à portion unique appelé Dip & Squeeze en 2011. En novembre 2020, la marque a également lancé un distributeur sans contact pour aider à offrir aux restaurants une manière hygiénique. pour permettre aux clients de distribuer leurs propres condiments.

Se tournant vers l’avenir, Cornell a déclaré que la société misait sur ses multiples nouvelles lignes de production, qui, espère-t-il, permettront une augmentation de 25% de la production, soit 12 milliards de paquets de ketchup par an.

Les paquets de ketchup sont tout simplement la dernière pénurie à la suite de la pandémie. Tout a commencé avec tout le monde à court pour acheter du papier toilette au début du verrouillage. Les pénuries de viande se sont rapidement généralisées et les boulangers amateurs ont également acheté de la farine et de la levure en masse.

Curieusement, les réfrigérateurs étaient également rares, tout comme les bocaux Mason depuis que les gens ont commencé à se consacrer au marinage comme passe-temps. Même le pepperoni n’a pas été épargné et le prix de la garniture de pizza populaire a commencé à augmenter au cours de l’été.

Si vous ne trouvez pas vos sachets ou bouteilles de ketchup bien-aimés, sachez que fabriquer les vôtres est toujours une option.