La peinture de kangourou créée il y a 17000 ans est le plus ancien art rupestre aborigène

Une peinture de kangourou créée il y a plus de 17000 ans par des artistes aborigènes a été identifiée – avec l’aide de quelques guêpes anciennes – comme le plus ancien art rupestre intact d’Australie. L’œuvre d’art de deux mètres de long sur le plafond en pente d’un abri sous roche dans la région de Kimberley, en Australie occidentale, a été peinte dans un style naturaliste précoce, qui présente souvent des rendus d’animaux à taille réelle, selon une étude publiée lundi. Les scientifiques ont travaillé avec la communauté autochtone locale, qui peut retracer son patrimoine dans la région depuis des dizaines de milliers d’années, pour établir l’âge des œuvres d’art rupestres originales, dont beaucoup ont été travaillées et retravaillées au fil des millénaires.

« Le principal défi, à l’échelle mondiale, dans la datation des peintures anciennes est qu’elles utilisent très rarement un pigment qui peut être daté avec l’une des techniques de datation quantitative actuelles », a déclaré l’auteur principal Damien Finch, géochronologue à l’Université de Melbourne. AFP.

Pour contourner ce problème, les chercheurs ont identifié un moyen de déterminer l’âge de la peinture en utilisant d’anciens nids de guêpes de boue. Finch et ses collègues ont découvert que certaines des peintures rupestres contenaient les restes de ces nids – qui peuvent être datés au radiocarbone – au-dessus et en dessous des images. Ils ont estimé que la peinture de kangourou avait entre 17 500 et 17 100 ans, la plus ancienne découverte à ce jour.

«Il est important que les connaissances et les histoires autochtones ne soient pas perdues et continuent d’être partagées pour les générations à venir», a déclaré Cissy Gore-Birch, chef de la Balanggarra Aboriginal Corporation, dans un communiqué de l’Université d’Australie occidentale.

Il y a 600 générations

Elle a déclaré que des partenariats pourraient tisser un lien entre les connaissances traditionnelles et la science occidentale, ajoutant que la datation de la plus ancienne peinture d’abris sous roche connue « revêt une grande importance pour les aborigènes et les australiens et constitue une partie importante de l’histoire de l’Australie ».

Au total, l’équipe a daté 27 nids de guêpes de boue autour de 16 peintures différentes provenant de huit abris sous roche et a constaté que les œuvres d’art de ce même style naturaliste avaient été produites il y a environ 17000 à 13000 ans.

Les images étaient principalement des représentations d’animaux, y compris un serpent, une figure ressemblant à un lézard et trois macropodes – des marsupiaux comprenant des kangourous, des wallabies et des quokkas.

« C’est une découverte importante car grâce à ces estimations initiales, nous pouvons comprendre quelque chose du monde dans lequel ces artistes anciens vivaient », a déclaré Finch dans un communiqué, ajoutant que l’environnement aurait été plus frais et plus sec qu’aujourd’hui.

«Nous ne pouvons jamais savoir ce qui était dans l’esprit de l’artiste lorsqu’il a peint cette œuvre il y a plus de 600 générations, mais nous savons que la période naturaliste remonte à la dernière période glaciaire.

La recherche, qui fait partie du plus grand projet de rencontres d’art rupestre d’Australie, a été publiée dans la revue Nature Human Behavior.

