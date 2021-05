La pêche à la traîne virale de Spider-Man: No Way Home pour ses fans

Homme araignée: Pas de retour à la maison s’approche lentement de la date de sortie du 17 décembre et les attentes du public grandissent de jour en jour. Le film, qui fera partie de la phase 4 de Marvel, il est actuellement dans un tournage qui a débuté l’année dernière. Après les mois de tournage, la patience des fans s’épuise et c’est pourquoi ils demandent au moins une bande-annonce. La production leur a donné le plaisir, même si ce n’était pas exactement ce à quoi ils s’attendaient. Regardez la pêche à la traîne!

« Nous avons enfin la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home que nous attendons depuis si longtemps. »C’est le message qui est devenu viral parce que j’ai joint une photo d’un camion tracé comme la bande et non une vidéo. Le compte officiel a partagé l’image et En peu de temps, il a rassemblé plus de 86,3 mille likes sur Twitter.

La vérité est que depuis le début des enregistrements en novembre, le film avec Tom Holland gardé un profil très bas et il vient de partager quelques images de l’acteur sur le plateau. Les dernières nouvelles concernaient le nom, qui a été présenté le 24 février avec une vidéo qui a réuni l’interprète de Spider-Man avec Zendaya Oui Joe Batalon.

En fait, tout est mystérieux autour de Spider-Man: No Way Home. Depuis l’inclusion de Jamie Foxx en tant qu’électro et l’annonce d’Alfred Molina en tant que docteur Octopus, ils ont commencé à penser à un multivers. Même Feige a confirmé que le film aura des liens avec Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Cependant, les rumeurs se sont progressivement dissipées. La chance de voir le Spider-verse, avec la participation des trois versions du personnage, ils ont disparu lorsque la Hollande l’a totalement écarté. Dans les dernières heures, Andrew Garfield est également sorti pour nier sa performance dans le film.