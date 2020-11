La peau de la combinaison de neige Fortnite Black Widow sera bientôt disponible!

Si vous avez raté Black Widow lors de son arrivée à Fortnite, vous aurez une chance de l’acheter à nouveau car elle va revenir au jeu, mais cette fois dans une option vestimentaire un peu différente. Noir Widow sera prête pour l’hiver dans cette aventure, car elle sera disponible dans un nouveau look Snow Suit. Bien que nous n’ayons pas encore une image exacte de la peau, il y a une image d’accroche qui en montre le contour. Cela apparaît être un autre cosmétique que vous pourrez récupérer gratuitement en participant à la Super Série Marvel Knockout.

La relation entre Fortnite et Marvel continue de se développer alors que nous constatons une implication continue entre les deux sociétés. Alors que la saison s’achève régulièrement, nous attendons juste que Galactus arrive sur la carte et prenne les choses dans une nouvelle direction. Il semble que Marvel traîne pour le moment, alors recherchez plus de skins impliquant une variété de leurs super-héros.

Le plus gros inconvénient évident de cette peau est le fait que ce ne sera pas un style. Black Widow existe déjà dans le catalogue de cosmétiques Fortnite, donc le fait qu’ils en font une peau complètement nouvelle est assez faible à mon avis. Voici les détails actuellement connus de iFireMonkey sur Twitter quand il sera disponible:

Tournoi à élimination directe Marvel [Duos]

Black Widow (Snow Suit) est la peau

A lieu le 11 novembre

L’ensemble Black Widow (Snow Suit) a également une version bundle pour la boutique d’objets.

La combinaison de neige de Black Widow sera impliquée dans son futur film. Malheureusement, en raison de la pandémie, nous n’avons aucune idée de quand ce film sortira en salles.