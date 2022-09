La passion méconnue de Park Eun-bin, l’actrice de « Woo, une avocate extraordinaire »

Avec le succès de « Woo, un avocat extraordinaire »l’attention d’une grande partie du public s’est tournée vers son protagoniste, l’actrice sud-coréenne Parc Eun-bin. A 30 ans, l’artiste est déjà une star internationale, grâce à la production qu’elle disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

En ce sens, très peu de gens savent que cette interprète a un talent secret, avec lequel elle se démarque au-delà des caméras de télévision et qui lui a permis d’être la protagoniste d’une autre fiction dans son pays d’origine.

Ensuite, découvrez quelle est l’autre passion de la actrice Park Eun-binle protagoniste de la série netflix « Woo, un avocat extraordinaire ».

QUELLE EST LA PASSION INCONNUE DU PARK EUN-BIN ?

D’accord avec soompila passion de Parc Eun Bin est lié à la discipline et à la musique, car l’actrice est une violoniste talentueux. Elle apprend à jouer de l’instrument dès son plus jeune âge et fait même partie de l’orchestre musical du Université Sogangétablissement où il a étudié Psychologie et médias.

La violon, en ce sens, c’était cet instrument avec lequel elle a toujours eu un lien, puisqu’elle a suivi des cours quand elle était enfant. Pour cette raison, il a toujours espéré pouvoir montrer son talent dans une production et cette opportunité s’est présentée en 2020.

Au cours de cette année-là, l’interprète a participé à la série télévisée « Aimez-vous Brahms ?», où elle incarnait une jeune violoniste, comme elle : « J’ai toujours voulu jouer dans un drame qui m’obligeait à jouer du violon, alors rencontre Chae Song-ah C’était comme le destin pour moi »a révélé l’artiste.

Park Eun-bin a joué Chae Song-ah, la violoniste principale de la série « Do You Like Brahms? » (Photo : SBS)

LA PARTICIPATION DE PARK EUN-BIN DANS « DO YOU LIKE BRAHAMS? »

Parc Eun Bin Il a travaillé dur pour donner vie au protagoniste de « Aimez-vous Brahms ?» (série également connue sous le nom de «Beuramseureul Joahaseyo”), qui était étudiante en musique classique dans sa dernière année de collège avec spécialisation en violon.

En ce sens, elle a dû s’entraîner pendant trois mois, car elle voulait être la seule à faire le travail elle-même, sans doublons ni recours à la technologie par le biais d’effets spéciaux.

« Je ne voulais pas faire semblant de jouer du violon, je voulais en fait en jouer pour mes scènes. Je voulais ressembler à quelqu’un qui se spécialise en violon, plutôt qu’à quelqu’un qui ne connaît que les bases. J’ai vraiment tout donné et j’ai pris des cours chaque fois que j’avais du temps libre pour répéter. »exprimé avant la première du drame.

Les 16 épisodes du drame coréen ont été diffusés du 3 août au 20 octobre 2020, via SBS-TV. Actuellement, la fiction est disponible sur la plateforme de streaming Kokowa.

COMMENT REGARDER « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

Séries TV « Woo, un avocat extraordinaire » (en anglais: « Procureur extraordinaire Woo”), est disponible sur la plateforme Netflix. Pour voir le programme dans ledit catalogue, vous n’avez besoin que d’un abonnement au service de streaming. Ainsi, vous aurez accès aux 16 chapitres qui composent sa première saison.