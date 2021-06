La passion cachée de Tom Hiddleston

A quelques heures de la première de Loki par Disney Plus, Tom Hiddleston ne cesse d’attirer l’attention des fans. C’est que, sa série, est devenue l’une des plus attendues, ainsi que le film de Veuve noire, à partir de la phase 4 de Marvel où maintenant, de nombreux personnages secondaires à l’époque des Avengers ont commencé à prendre de l’importance, car cela s’est également produit avec Le faucon et le soldat de l’hiver.

Après le succès de WandaVisionDisney et Marvel ont trouvé beaucoup dans les mini-séries de super-héros qui, auparavant, n’avaient rien de plus qu’une simple collaboration ou, dans le cas de Loki, bataille avec les Avengers. C’est pourquoi, malgré le fait qu’il a toujours été l’un des personnages les plus aimés des fidèles du MCU, Tom Hiddleston est devenu le sujet du moment.







A tel point qu’avant de le revoir dans son rôle de frère de Thor et du dieu le plus rebelle d’Asgard, de Spoiler nous dévoilera une passion de l’acteur : il est fan d’un écrivain latino-américain. Il s’agit de Jorge Luis Borges, dont il se déclare passionné et qu’il considère comme l’un de ses trois écrivains préférés, une liste que l’Argentin partage avec Quevedo et Poe.

Pendant de nombreuses années, Tom a prétendu être un grand lecteur et un passionné d’art classique et de cinéma, deux qualités qui lui sont restées à Eton College, où il a fréquenté enfant aux côtés de personnalités telles que le prince William d’Angleterre. Et, pour les Britanniques, il était facile de tomber symboliquement amoureux de deux écrivains hispanophones puisque, pendant son séjour à l’Université de Cambridge, il s’est distingué par sa capacité à apprendre différentes langues.

Loki revient sur les écrans Marvel. Photo : (Disney +)



En effet, parmi la liste composée du français, de l’italien et du grec, s’ajoute également l’espagnol, qu’il renforce chaque jour de ses lectures. Même ainsi, dans plus d’une interview, il a assuré qu’il aimerait le perfectionner et, par conséquent, la lecture en espagnol est son grand apprentissage.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter de la série Loki et d’autres contenus exclusifs que Marvel Studios a publiés et continueront de publier uniquement sur la plate-forme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?