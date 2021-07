La passion a des symptômes que la raison elle-même ignore

Photo/Image :

Horoscope Virtuel – Edition par Carolina Paiva

Comment sais-tu que tu es amoureux ? La question est venue par email. J’ai trouvé ça intéressant et j’ai même décidé d’en faire une vidéo, mais j’ai toujours ma résistance. Je ne sais pas si je peux vraiment exprimer ce que c’est. Je ne vais pas non plus répondre à cette question de manière professorale, car ce n’est pas la même chose pour tout le monde. Je ne serai pas technicien, mais je ne suis pas poète non plus. Je vais juste essayer d’exprimer comment quelqu’un le ressent en ce moment. Et qui aime cet état.

Certains disent que la passion est une maladie. Que tous vos sens sont tellement altérés que ce n’est pas normal. En fait, les premiers symptômes sont physiques.

Les élèves se dilatent lorsque nous voyons notre passion et cela sert à ne manquer aucun détail. Les oreilles sont plus attentives lorsqu’il s’agit de la voix de l’être aimé. Vous mémorisez les lignes, vous connaissez le mot suivant, vous pouvez lire les pensées. Ressentez ce que l’autre ressent, comme si vous étiez dans une connexion folle. Le cœur s’emballe, les papillons dans le ventre font la fête. C’est une bonne anxiété, comme celle que l’on a pour une fête ou un voyage. Vos hormones augmentent et, par conséquent, votre peau s’améliore. Votre humeur s’améliore, ce qui vous irrite ne semble pas avoir beaucoup d’importance.

Ensuite, vous écoutez. Pas seulement ce qu’il dit, mais surtout ce qu’il ne dit pas. Il n’aime pas tout ce qu’il entend, mais il commence à le respecter. Devenez compréhensif, calme. Ce qu’il fait, pense, parle, a pour vous un poids, une importance qu’il n’aurait pas avec les autres.

Les pensées sont envahies. Tout ce que vous voyez, c’est son visage. Les plats délicieux que vous préparez, je voulais qu’il les essaie.

Vous voulez montrer le meilleur de votre monde, qu’il soit pauvre ou riche, laid ou beau. Vous voulez l’amener dans votre univers. Vous voulez qu’il sache que vous le ressentez et vous vous demandez si vous avez été assez clair, même lorsqu’il fait passer un document par le greffe. Vos yeux sont les siens. Votre corps lui appartient. Il n’a pas demandé, parfois il n’en a même pas vraiment envie, mais vous réservez quand même. Le reste est là, il est là, mais ce n’est pas drôle.

Et vous souffrez invariablement. Même dans les cas où l’amour est pleinement rendu. Vous souffrez parce que penser à le perdre, ne pas ressentir cela, pour une raison quelconque, frise l’insupportable. Cela devient votre faiblesse, ce pour quoi vous vous battez et faites des choses folles. Un prêt bancaire, commencer à courir dans le parc, ouvrir un café. Tous les plans peuvent être modifiés si cela implique d’être avec lui.

Vous devenez ennuyeux. Il veut connaître la vie, s’il va bien, s’il a mangé et comment il peut aider. Vous achetez des choses dont vous n’avez pas besoin, changez la déco de la maison, mettez une bouteille d’eau dans le réfrigérateur. Votre monde n’est plus le même. Votre monde a quelqu’un d’autre maintenant et cette personne fait partie de vous. Une partie de vos rêves, de vos projets de vie. Vous pensez, pour la première fois, à fonder une famille. Vous savez, sentez que rien ne sera plus jamais pareil.

Il est facile de laisser aller les autres choses. Avoir de l’insomnie. Peur. Crises d’angoisse. Vous n’avez qu’un seul sujet. Dans toutes leurs conversations, son nom est mentionné. Tout le monde sait qui il est sauf toi.

Oui, le mot est que vous êtes vulnérable. Et les gens sont de moins en moins susceptibles de s’adonner à la passion. En fait, tous ces états sont idiots. La chance d’être ridiculisé est énorme. Il faut beaucoup d’humilité pour s’abandonner à la passion, pour se connecter à ses faiblesses. Se laisser emporter. Les gens disent « fais attention, ne te lance pas », mais c’est trop tard. Si vous ne sautez pas de la falaise, il n’y a pas de vol. Et ne pas voler par peur ne semble pas être la meilleure option.

Vous pouvez tout ressentir ou pas. Vous pouvez le déguiser. Vous pourriez avoir peur et vous enfuir dans un endroit sûr pour vous, mais vraiment, quand nous sommes amoureux, nous le savons. On devient stupide. Nous souffrons. Mais nous avons beaucoup appris !