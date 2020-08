La part des ordinateurs portables d’AMD atteint un niveau record de près de 20%

La part d’AMD sur le marché des ordinateurs portables est désormais la plus élevée jamais vue, un peu moins de 20%, a déclaré la société mardi soir.

La part de marché d’AMD des ordinateurs portables X86 atteint désormais un niveau record de 19,9%, selon la société, citant un rapport publié mardi par la société d’analyse Mercury Research. Bien que n’ait pas eu accès au rapport complet, Dean McCarron, l’analyste de Mercury qui l’a rédigé, a confirmé l’exactitude de la déclaration d’AMD dans un e-mail.

Bien que ni AMD ni Mercury n’aient cité les raisons de la force d’AMD sur le marché des ordinateurs portables, il est raisonnable de supposer que le mobile Ryzen 4000 d’AMD en est la cause. La dernière puce mobile d’AMD épate Intel en termes de performances. Les ventes d’ordinateurs portables ont plus que doublé au cours du dernier trimestre d’AMD. Le mobile Ryzen 4000 d’AMD alimente désormais 54 ordinateurs portables, et 30 autres attendent dans les coulisses, a déclaré Lisa Su, PDG d’AMD.

Pendant ce temps, la part d’AMD sur le marché des PC de bureau X86 est presque aussi élevée, à 19,2%. Il s’agit de la part la plus élevée du marché des PC de bureau pour AMD depuis le premier trimestre de 2014, lorsque AMD livrait des processeurs de bureau basés sur l’architecture «Jaguar».

En termes de part globale sur le marché des clients X86, (hors IoT) AMD se situe à 19,7%, son point le plus élevé depuis le premier trimestre 2012. La part globale d’AMD X86, en tenant compte de tout, est de 18,3%, selon les chiffres Mercury cités. par AMD.

«C’était un quart record des revenus des processeurs mobiles, mais pas un record

pour les unités – des prix moyens plus élevés sont ce qui a permis d’atteindre des revenus records », a écrit McCarron dans un courriel. «Les processeurs mobiles ont continué d’augmenter leur part de marché – ils représentent désormais plus de 60% de tous les processeurs vendus, un nouveau record. Le marché des processeurs de bureau continue de baisser et atteint son plus bas niveau en 24 ans en termes d’unités expédiées au deuxième trimestre de 2020.

«AMD a gagné des parts dans chaque segment et dans les livraisons globales de processeurs grâce à

forte croissance des processeurs SoC d’AMD dans les consoles de jeux », a ajouté McCarron. «La part mobile d’AMD a atteint un nouveau record à 19,9%. Croissance de

Ryzen 4000 a été particulièrement solide ce trimestre.

Intel a du mal, mais c’est toujours le gros poisson

Sur la base de la dichotomie traditionnelle du marché des PC, tout gain d’AMD reflète des pertes d’Intel, et d’autres données publiées par Mercury mercredi le reflètent. La part des ordinateurs portables d’Intel, par exemple, a chuté de 5,8 points de pourcentage d’une année sur l’autre, tandis que sa part de CPU de bureau a chuté de 2,1 points de pourcentage. La part d’Intel sur le marché des ordinateurs portables est désormais de 80,1%, tandis que celle des ordinateurs de bureau est de 80,7%.

Dans l’ensemble, Intel détient 81,7% du marché global du X86, a déclaré Mercury, et 80,3% du marché des PC clients X86.

Les résultats d’Intel au deuxième trimestre ont été excellents; c’était juste ses perspectives et sa feuille de route de fabrication qui concernaient Wall Street. Intel affirme maintenant qu’il peut adresser le bas de gamme du marché des PC en plus des processeurs «nombreux cœurs» qu’il avait initialement priorisés au cours des trimestres où il était incapable de fabriquer suffisamment de puces.

«Nous prévoyons que notre part s’améliorera tout au long de l’année, alors que nous commençons à récupérer la part unitaire des ordinateurs portables utilisant nos produits de base plus petits que nous n’avons pas été en mesure de satisfaire pleinement compte tenu de la vigueur de la demande pour nos produits de grande taille», Intel Le directeur financier George Davis a déclaré lors de l’appel.

Cette histoire a été mise à jour à 13 h 01 le 5 août avec des détails supplémentaires.

