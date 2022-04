La parole d’Ed Sheeran après avoir remporté le procès pour plagiat présumé de Shape of You

MUSIQUE

Le chanteur britannique a évoqué le scandale avec le chanteur Sami Switch. C’est ce que la justice britannique a déterminé au sujet du droit d’auteur du hit de 2017.

© GettyEd Sheeran aux BRIT Awards 2022.

L’industrie musicale répète chaque année le même scandale : la chanson du moment est toujours accusée de plagiat. Au 2017, Ed Sheeran fait l’objet de critiques pour forme de toi, le thème le plus écouté de cette année-là. Et c’est qu’un compositeur prétendait avoir écrit une chanson très similaire auparavant. Enfin, ce mercredi, l’interprète gagné la bataille juridique pour le droit d’auteur au Royaume-Uni et a évoqué le scandale à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Oh pourquoi a été publié par Commutateur Sami en 2015 et quand Ed Sheeran sorti son tube au monde, il n’a pas hésité à accuser le musicien britannique. Son procès prétendait que le refrain qu’il répète « Oh pourquoi, oh pourquoi, oh pourquoi« , est « étonnamment similaire” à quand dans forme de toi rêver « Oh-je-oh-je-oh-je-oh-je, je suis amoureux de ton corps”. Cependant, son argument principal est lié aux dates de sortie.

Et c’est que, bien que la chanson de Sheeran soit arrivée en 2017, elle a été composée juste un an après la première de Oh pourquoi. Dans ce sens, Andrew Sutcliffe -l’avocat de l’auteur- a insisté : « Il y a une similitude indiscutable entre les œuvres. Ed Sheeran avait le sujet en tête consciemment ou inconsciemment. Il emprunte des idées et les met dans ses chansons, parfois il l’admet et parfois non. Ça dépend de qui tu es et si tu penses pouvoir le faire en toute impunité”.

Ed et les co-auteursJohn McDaid et Steven McCutcheon, a nié les accusations lors du procès qui a duré 11 jours. En ce sens, le chanteur pop a souligné qu’il n’utilise pas les idées de compositeurs discrets et qu’il donne les crédits correspondants lorsqu’un artiste collabore à la composition de l’album. Ainsi, le juge de la Cour supérieure Antony Zacaroli a déterminé que ce n’est pas un plagiat.

Enfin, Sheeran a laissé une déclaration sur ses réseaux sociaux : «Bien que nous soyons évidemment satisfaits du résultat, je pense que des réclamations comme celle-ci sont trop courantes maintenant et ils sont devenus une culture où une réclamation est déposée avec l’idée qu’un règlement sera moins cher que de le porter devant les tribunauxmême s’il n’y a aucun fondement à la demande”. Et il a conclu : «C’est vraiment mauvais pour l’industrie de l’écriture de chansons”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂