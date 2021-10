La Paper House a-t-elle échoué aux États-Unis ? Une autre série a été plus regardée sur Netflix selon Nielsen

Netflix

Les mesures de Nielsen sont entrées et ont laissé la série espagnole de Netflix hors du Top 5 pour la deuxième semaine consécutive. Est-ce un échec ?

© NetflixLa Paper House a-t-elle échoué aux États-Unis ? Une autre série a été plus regardée sur Netflix selon Nielsen.

Le vol d’argent a créé la première partie de sa cinquième et dernière saison le 3 septembre, étant l’un des versements les plus attendus du service de streaming Netflix. Bien qu’il s’agisse de la série la plus choisie du mois dans la plupart des pays du monde, spécifiquement aux États-Unis, il n’a pas eu une telle fureur comme on le voit ailleurs. Quel contenu l’a dépassé ?

Comme chaque semaine une nouvelle mise à jour du compteur d’audience est arrivée Nielsen, qui est basé sur les utilisateurs américains utilisant des téléviseurs et des services de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Hulu TV et Disney+. Il faut savoir que ce rapport a presque un mois de retard, puisque ces plateformes ne publient pas régulièrement leurs chiffres.

+ La série la plus regardée sur Netflix États-Unis

Selon le dernier rapport, la série la plus regardée sur Netflix États-Unis entre la semaine du 6 au 12 septembre était Appât à clics avec 1 108 millions de minutes jouées. Comme cela s’est produit la semaine dernière, cette émission s’est de nouveau positionnée au sommet, bien que Lucifer il suit de près avec 1 052 millions de minutes vues.

Manifeste Il se classe troisième avec 831 millions de minutes vues, dans ce qui était un retour à l’attention du public après le renouvellement pour une troisième et dernière saison. À la quatrième place se trouve le documentaire Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme (691 M) et en clôturant le Top 5 on retrouve Esprits criminels (649 millions).

Suivant dans la liste, nous avons L’anatomie de Grey (641 millions), Cocomelon (636 M) et NCIS (546 M). Où se trouve Le vol d’argent? Selon Nielsen se classe neuvième avec 538 millions de minutes jouées, juste au-dessus des chiffres d’il y a une semaine où il a obtenu 452 M. Heartland (498 M) ferme le Top 10, étant le seul programme dépassé par la fiction espagnole.

