La panthère noire de Marvel : la série musicale Wakanda Forever arrive sur Disney+

Panthère noire : Wakanda pour toujours a fait des vagues dans l’industrie du divertissement, non seulement en termes de succès au box-office, mais également en termes de reconnaissance pendant la saison des récompenses. Angela Bassett a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans le film et devrait être nominée aux Oscars. De plus, la musique originale du film de Ludwig Göransson a fait la liste des Oscars pour la meilleure musique originale, et Rihanna est susceptible d’être nominée pour la meilleure chanson originale pour « Life Me Up ». L’exploit musical du film ne s’arrête pas là puisque Marvel Studios vient d’annoncer une nouvelle série sur Disney+ qui mettra l’accent sur la musique de Panthère noire : Wakanda pour toujours.

FILM VIDÉO DU JOUR

La série, intitulée Voices Rising : la musique de Wakanda pour toujours, donnera aux fans un aperçu plus approfondi des influences musicales, des inspirations et du processus en coulisse du film. La série sera présentée en première sur Disney + le 22 février et comprendra des interviews avec les acteurs, l’équipe et les musiciens du film, ainsi que des séquences et des enregistrements exclusifs. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

En plus de sa musique primée, les fans peuvent également attendre avec impatience la sortie du film sur Disney + le 1er février. Avec son impact à la fois sur l’industrie musicale et l’industrie cinématographique, Panthère noire : Wakanda pour toujours est un chef-d’œuvre cinématographique qui continue d’avoir un impact bien après sa sortie initiale. Voices Rising : la musique de Wakanda pour toujours est une excellente occasion d’en apprendre davantage sur le processus de création, les inspirations et les contributions de différentes personnes dans l’industrie cinématographique.





Black Panther : Wakanda Forever Uniting Cultures in Action and Sound