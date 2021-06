La panne d’Internet frappe les sites Web, les applications de nombreuses compagnies aériennes, banques et autres sociétés ; services maintenant rétablis

17 juin 2021 16:05:05 IST

Une vague de brèves pannes d’Internet a frappé jeudi les sites Web et les applications de dizaines d’institutions financières, de compagnies aériennes et d’autres sociétés à travers le monde. La Bourse de Hong Kong a déclaré jeudi après-midi sur Twitter, heure de Hong Kong, que son site était confronté à des problèmes techniques et qu’il enquêtait. Il a déclaré dans un autre article 17 minutes plus tard que ses sites Web étaient revenus à la normale.

[Update] Nous pouvons confirmer que tous les sites Web de HKEX fonctionnent désormais normalement. – HKEX 香港交易所 (@HKEXGroup) 17 juin 2021

Sites Web de surveillance Internet, y compris ThousandEyes, Downdetector.com et fing.com a montré des dizaines de perturbations, y compris pour les compagnies aériennes basées aux États-Unis.

De nombreuses pannes ont été signalées par des Australiens essayant d’effectuer des opérations bancaires, de réserver des vols et d’accéder aux services postaux.

Australia Post, le service postal du pays, a déclaré sur Twitter qu’une « panne externe » avait eu un impact sur un certain nombre de ses services, et que même si la plupart des services étaient revenus en ligne, ils continuaient de surveiller et d’enquêter.

De nombreux services étaient opérationnels après environ une heure, mais les entreprises concernées ont déclaré qu’elles faisaient des heures supplémentaires pour éviter d’autres problèmes.

Les services bancaires ont été gravement perturbés, avec Westpac, le Commonwealth, ANZ et St George, ainsi que le site Web de la Reserve Bank of Australia, la banque centrale du pays. La Banque de réserve a annulé une opération d’achat d’obligations en raison de difficultés techniques rencontrées par plusieurs banques qui devaient participer.

Les services ont été pour la plupart rétablis.

Virgin Australia a déclaré que les vols fonctionnaient en grande partie comme prévu après avoir rétabli l’accès à son site Web et à son centre de contact pour les invités.

« Virgin Australia a été l’une des nombreuses organisations à connaître aujourd’hui une panne du système de diffusion de contenu d’Akamai », a-t-il déclaré. « Nous travaillons avec eux pour veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour éviter que ces pannes ne se reproduisent. »

Akamai est conscient du problème et travaille activement à restaurer les services dès que possible. – Technologies Akamai (@Akamai) 17 juin 2021

Akamai, basé à Cambridge, Massachusetts, compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises et banques du monde. La société a déclaré jeudi dans un communiqué qu’elle était au courant du problème et qu’elle s’efforçait de rétablir les services dès que possible.

Les perturbations sont survenues quelques jours seulement après la mise hors ligne de bon nombre des meilleurs sites Web du monde en raison d’un problème avec le logiciel de Fastly, une autre grande société de services Web. L’entreprise a imputé le problème à un bogue logiciel qui s’est déclenché lorsqu’un client a modifié un paramètre.

De brèves pannes de service Internet ne sont pas rares et ne sont que rarement le résultat d’un piratage ou d’autres méfaits. Mais les pannes ont souligné à quel point un petit nombre d’entreprises en coulisses sont devenues vitales pour exploiter Internet.

