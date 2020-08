La panique provoque une véritable panique avec la pandémie

La panique est un signe d’avertissement du corps qui hurle pour être regardé et guéri. Lorsque nous entamons un travail thérapeutique, le psychologue accompagnera son patient à la recherche de la racine du symptôme, car certains cas sont plus difficiles que d’autres à éliminer les déclencheurs de panique.

On peut penser à un verre d’eau qui s’est rempli petit à petit et à un moment donné, le verre se remplit et déborde. Les situations stressantes, les accidents, les hospitalisations à risque, les problèmes financiers, les agressions, les enlèvements, les abus sexuels, les crises de mariage et la perte d’un être cher peuvent être la dernière goutte qui remplira le verre et fera apparaître la crise.

Parallèlement à la thérapie, l’hypnose favorise énormément le travail, car elle aidera également le client à éliminer les symptômes actuels. Au cours des séances, l’étudiant apprendra plusieurs ressources à utiliser dans les moments où la crise se présente et pourra également effectuer plusieurs exercices pour apprendre à se concentrer sur le moment et à sortir du processus d’anxiété exacerbée.

J’identifie à la clinique dans mes rendez-vous qu’il y a toujours un traumatisme initial dans l’histoire du patient qui conduit plus tard à des crises de panique, mais ils ne sont pas toujours conscients car de nombreux traumatismes sont oubliés et stockés dans l’inconscient. Cela se produit comme une forme de protection pour éviter une réédition constante de la douleur initiale.

Il y a des cas dans lesquels les symptômes sont éliminés en quelques séances et d’autres qui sont plus difficiles, mais nous obtenons toujours d’excellents résultats. C’est un processus très facile à travailler, mais lorsqu’il n’est pas correctement traité, il y a toujours un risque de récidive de la crise de panique.

Voir ci-dessous la liste des symptômes qui surviennent lorsque la crise se présente:

– essoufflement;

– pression ou douleur thoracique;

– transpiration;

– fréquence cardiaque rapide;

– agitation;

– peur de perdre le contrôle;

– tremblements

– picotements ou engourdissements;

– des étourdissements et des nausées;

– frissons ou vagues de chaleur;

– sensation d’être hors du corps;

– peur de mourir;

– évanouissements ou vomissements;

– sentiment d’irréalité ou de détachement.

Après le premier épisode de panique, la personne aura très peur de la récurrence de la crise, qui génère encore plus d’anxiété et de souffrance émotionnelle. C’est comme si un fantôme se cachait à tout moment, il est donc important d’identifier tôt le début des symptômes et de rechercher un remède efficace.

Les traitements psychologiques combinés à l’hypnose sont très importants pour la gestion de la crise et l’élimination des symptômes, étant des ressources nécessaires à la recherche de l’équilibre émotionnel et du bien-être physique.