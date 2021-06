La pandémie n’est pas venue pour créer des supermamans

En 2018, les psychologues Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak, de l’Université catholique de Louvain, en Belgique, ont lancé la plus grande étude mondiale jamais réalisée sur un sujet qu’elles sont pionniers dans la recherche – l’épuisement parental, ou « épuisement parental », une maladie résultant des défis. d’être mère ou père.

Trois ans plus tard, l’étude impliquant plus de 17 000 parents dans 42 pays est publiée à un moment où le monde entier devient un véritable laboratoire du burn-out parental. En isolant des millions d’enfants, d’adultes et de personnes âgées chez eux, la pandémie de coronavirus a soudainement retiré une grande partie du soutien dont les mères et les pères disposent pour élever leurs enfants.

Pour parler d’épuisement parental, Roskam utilise l’analogie de l’échelle : cet épuisement se produit lorsque le côté « facteurs de stress » pèse plus que le côté « ressources », un déséquilibre qui affecte généralement l’adulte sur une période de temps considérable.

« Dans la pandémie, le problème est que l’équilibre de nombreux parents était déséquilibré, avec plus de stress : vous n’aviez pas d’écoles (sur place), mais aussi dans certains cas vous deviez faire du télétravail ; elle ne pouvait plus avoir l’aide de ses grands-parents n’importe quel jour de la semaine ; il n’y avait plus d’activités de loisirs et périscolaires qui aidaient à s’occuper de l’enfant », explique la chercheuse, mère de cinq enfants et professeure de psychologie à l’université de Louvain, dans une interview accordée à BBC News Brasil par téléconférence.

Elle fait valoir qu’il existe déjà des preuves que l’épuisement parental a augmenté dans la pandémie, y compris une nouvelle série de recherches qu’elle et ses collègues ont menées dans le monde, dont les résultats devraient être publiés dans les prochains mois.

Roskam et Mikolajczak ont ​​coordonné une centaine de scientifiques du monde entier, dont le Brésil, avec la participation des chercheuses Elizabeth Barham (UFSCar), Luciana Carla dos Santos Elias (USP) et Vanessa Romera (UERJ).

En utilisant des indices sur les valeurs culturelles – par exemple, si un pays est plus ou moins sexiste, ou permissif aux loisirs et aux loisirs – les auteurs ont conclu que les pays avec des cultures individualistes sont plus susceptibles de conduire à l’épuisement professionnel des mères et des pères. L’individualisme s’est avéré plus néfaste que les inégalités entre les pays ou le nombre et l’âge des enfants dans une famille.

Par conséquent, selon l’enquête, les pays occidentaux avaient la prévalence la plus élevée de ce burnout dans le monde. En tête du classement, figuraient les États-Unis, la Belgique et la Pologne (au-dessus de 7%). Le Brésil apparaît avec une prévalence de 1,3% – mais Roskam reconnaît qu’au sein d’un pays, il peut y avoir de nombreuses particularités et variations derrière cette valeur nationale.