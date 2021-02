La pandémie nécessite une maison propre et bien ventilée

Avec cette pandémie qui est là, rien de mieux que de laisser la maison toujours bien ventilée et éclairée. Même parce que beaucoup de gens en ont assez du climat chaud dans leur maison.

Pour maintenir un climat agréable dans votre maison, il est important de garder l’endroit aéré et frais. En plus de la brise, il est intéressant d’adopter certaines précautions pour tenir l’environnement à l’écart des bactéries, champignons et même des infiltrations sur le mur.

En y réfléchissant, découvrez quelques astuces pour que vous ayez un endroit plus aéré cet été!

Pour l’éclairage, préférez les lampes LED, car elles ne chauffent pas autant l’environnement. L’éclairage garantit que la température naturelle est maintenue pendant la nuit. De plus, ils ont une durée de vie utile beaucoup plus longue.

La literie et les rideaux doivent être en tissu léger, à la fois pour améliorer la sensation thermique dans la résidence et pour offrir un confort pendant le sommeil. Préférez les couleurs neutres et claires et les matières naturelles, comme le coton, le lin, etc. Évitez également trop d’oreillers.

Lors de l’ouverture des fenêtres du lieu, notez le « chemin » que fait le brouillon. Ensuite, remarquez s’il y a des meubles qui empêchent la circulation de l’environnement.

Il est important que vous gardiez les fenêtres ouvertes la nuit. Si nécessaire, utilisez un écran pour vous protéger des insectes. Autre problème: en plus de la décoration, les plantes aident à l’humidité de l’air et diminuent la température. Distribuez des vases dans la maison pour la garder aérée. Cependant, soyez prudent lors du choix des espèces et achetez celles résistantes à la chaleur et à l’intérieur. Pau dua, zamioculca, chamaedorea, raffis et lis de la paix s’adaptent bien dans ces conditions.

Enfin, les rideaux. Cet article est idéal pour garder l’environnement plus frais, et le principal, avec une humidité correcte. Avec des tissus légers, vous pouvez aider votre maison à accumuler moins de chaleur. En effet, les tissus de couleur claire reflètent davantage la lumière du soleil et ne l’absorbent pas. Faites attention aux couleurs de vos rideaux.