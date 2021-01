La pandémie n’a pas blessé Pokemon GO: 1,92 milliard de dollars générés en 2020

On pourrait probablement penser qu’un titre qui consiste à encourager les joueurs à sortir de chez eux et à attraper Pokémon dans la région souffrirait probablement s’il y avait une forme de pandémie qui menacerait la vie de ceux qui se mêlent en public.

Le titre de réalité augmentée, Pokemon GO, cependant, n’a pas connu une telle brièveté en 2020; une époque où tout le monde était pour la plupart piégé dans ses quartiers d’habitation tandis qu’un virus ravageait la surface de la terre, modifiant la vie de manière permanente.

SuperData vient de publier son analyse qui montre Niantic a réussi à générer 1,92 milliard de dollars en 2020.

N’hésitez pas à haleter d’incrédulité, car un titre de RA qui vise à faire sortir les gens de leur maison a réussi à survivre (jusqu’à présent) à la pandémie qui a conduit un nombre insondable d’entreprises à la faillite et à une obscurité inévitable.

En 2019, Pokemon GO géré un rapport de 894 millions de dollars; les bénéfices ont été augmentés de façon exponentielle en 2020 à un niveau qui rendrait la plupart des grands éditeurs triple-A verts d’envie.

en regardant les chiffres de vente 2020 de pokemon go (1,92 milliard de dollars) et de league of legends (1,75 milliard de dollars) et en se demandant pourquoi les anciens médias ressentent encore le besoin d’amener un PDG aléatoire d’une société financière étrange à dire « les gens aiment les jeux maintenant » à chaque fois ils couvrent l’industrie – cian maher (@ cianmaher0) 8 janvier 2021

Le secret est le Fête mondiale de Pokemon GO qui coûte 15 € par billet et permettrait aux joueurs de plonger dans le monde de Pokémon peu importe où ils étaient connectés.

SuperData a estimé que cela se traduisait par une augmentation massive des revenus qui a entraîné Pokemon GO étant le cinquième titre free-to-play le plus rentable en 2020, tombant environ un demi-milliard derrière le premier Honneur des rois MOBA qui a rapporté 2,45 milliards de dollars.

Pokemon GO, malgré une publication sans doute faible à l’été 2016, semble plus forte que jamais pour l’avenir, quelle que soit la pandémie qui continuera de faire rage ou l’état général du climat du monde. C’est un couronnement de Niantic, peu importe où vous tombez sur le spectre de forcer les animaux à se battre pour votre propre amusement.

Avec un titre qui encourage les gens à sortir, Niantic a habilement réussi à apporter du temps de jeu et de l’engagement à un nouveau record pour le titre; on peut dire que la seule chose qui aurait tué le titre a plutôt apporté une nouvelle mesure du succès du studio.

De plus, cette nouvelle seule est bonne pour Pokemon GO car cela peut aider à atténuer les inquiétudes des acteurs qui investissent dans l’économie selon laquelle ces investissements dureront longtemps – peut-être plus longtemps que les autres titres gratuits qui jonchent le mobile magasins. Avec 2021 apportant les rumeurs de nouveau Pokémon titres à l’horizon proche qui n’ont pas encore été annoncés, il n’y a guère d’obstacles à Pokémon les fans profitant de l’avenir, la pandémie soit damnée.