La pandémie n’a même pas chatouillé les riches des plus riches

Les milliers de personnes les plus riches du monde n’ont mis que neuf mois pour voir leur fortune revenir aux niveaux d’avant la pandémie, tandis que les plus pauvres mettront 14 fois plus de temps, c’est-à-dire plus de dix ans, pour être en mesure de remplacer les pertes dues à l’impact économique de maladie. La conclusion est le rapport Le virus des inégalités, qui sera lancé par Oxfam ce lundi (25), à l’ouverture du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

En février 2020, la fortune des plus riches a été identifiée, représentant 100%. En mars, cette richesse est tombée à 70,3%, revenant à 100% en novembre. Pour comparer la vitesse de cette reprise, il a fallu cinq ans aux plus riches du monde pour récupérer ce qu’ils avaient perdu lors de la crise financière de 2008.

«La pandémie a ouvert des inégalités – au Brésil et dans le monde. Il est révoltant de voir un petit groupe de privilégiés s’accumuler autant au milieu de l’une des pires crises mondiales de l’histoire », a déclaré Katia Maia, directrice exécutive d’Oxfam Brasil. « Alors que les super-riches profitent, les plus pauvres perdent des emplois et des revenus, étant à la merci de la misère et de la faim. »

Le rapport montre que, dans le monde entier, les milliardaires ont accumulé 3,9 billions de dollars entre le 18 mars et le 31 décembre 2020, leur richesse totale étant aujourd’hui de 11,95 billions de dollars, soit l’équivalent de Les gouvernements du G20 ont dépensé pour lutter contre la pandémie. Seuls les dix premiers milliardaires ont accumulé 540 milliards de dollars au cours de la période – suffisamment pour payer le vaccin covid-19 dans le monde et garantir que personne n’atteigne la pauvreté.

D’autre part, la pandémie a déclenché une crise de l’emploi, qui, selon Oxfam, est la pire depuis plus de 90 ans. L’Organisation internationale du travail (OIT) estime qu’environ un demi-milliard de personnes sont actuellement sous-employées ou sans emploi, confrontées à la pauvreté et à la faim. «Lorsque le coronavirus est arrivé, plus de la moitié des hommes et des femmes des pays à faible revenu vivaient dans la pauvreté, et 75% des hommes et des femmes dans le monde n’avaient pas accès aux protections sociales telles que les indemnités de maladie ou l’assurance chômage», note l’organisation. .

Compte tenu de ces données, le rapport révèle que la pandémie de covid-19 a le potentiel d’augmenter les inégalités économiques dans presque tous les pays en même temps, ce qui est la première fois depuis que les inégalités ont commencé à être mesurées il y a plus de 100 ans. . Pour Oxfam, la société, les entreprises, les gouvernements et les institutions doivent agir en fonction de l’urgence de créer un monde plus égalitaire et durable.

«La crise provoquée par la pandémie a révélé notre fragilité collective et l’incapacité de notre économie profondément inégale à travailler pour tous. Cependant, cela nous a également montré la grande importance de l’action gouvernementale pour protéger notre santé et nos moyens de subsistance. Des politiques transformatrices qui semblaient impensables avant la crise se sont soudainement révélées possibles. Il ne peut y avoir de retour là où nous étions avant la pandémie », dit le texte.

Selon l’évaluation d’Oxfam, des économies plus justes sont la clé d’une reprise économique rapide après la pandémie. L’existence d’un impôt temporaire sur les profits excessifs réalisés par les 32 sociétés mondiales qui ont le plus profité de la pandémie pourrait rapporter 104 milliards de dollars en 2020. Le montant, selon les estimations d’Oxfam, serait suffisant pour fournir des allocations de chômage à tous les travailleurs. touchés pendant la pandémie et de fournir un soutien financier à tous les enfants et les personnes âgées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

«Une inégalité extrême n’est pas inévitable, mais un choix politique. Les gouvernements du monde entier doivent profiter de ce moment de grande souffrance pour construire des économies plus justes, égales et inclusives qui protègent la planète et mettent fin à la pauvreté. La nouvelle phase post-pandémique ne peut pas être une répétition de tant d’erreurs du passé, qui nous ont laissé un monde qui ne profite qu’à quelques-uns au détriment de millions », a ajouté Katia.

Pour elle, la reprise économique doit inclure les personnes en situation de vulnérabilité et il ne peut y avoir de reprise économique sans responsabilité sociale. La nécessité de redresser les inégalités est due à un autre facteur d’avertissement mis en évidence par le document: l’insécurité alimentaire.

Le rapport a conclu que l’impact de la pandémie sur les emplois et les moyens de subsistance a rapidement et considérablement élargi la crise alimentaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a estimé que le nombre de personnes souffrant de la faim passerait à 270 millions d’ici la fin de 2020 en raison de la pandémie, soit une augmentation de 82% par rapport à 2019. Oxfam a estimé que cela pourrait signifier entre 6000 et 12000 personnes meurent chaque jour de faim, associées à la crise jusqu’à la fin de 2020.

«Alors qu’une personne sur dix se couche le ventre vide, les huit plus grandes entreprises alimentaires et de boissons du monde ont versé à leurs actionnaires plus de 18 milliards de dollars entre janvier et juillet 2020. C’est cinq fois plus que les chiffres collectées par l’ONU en novembre 2020, avec l’appel aux dons au covid-19 », indique le document.

En ce qui concerne le genre, ce sont les femmes qui souffrent le plus dans ce contexte, selon le document. Ils sont majoritaires dans les emplois les plus précaires, qui ont été les plus touchés par la pandémie. Dans le monde, 740 millions de femmes travaillent dans l’économie informelle et, au cours du premier mois de la pandémie, leurs revenus ont chuté de 60%, ce qui équivaut à une perte de plus de 396 milliards de dollars, selon les données présentées par Oxfam.

Aux États-Unis, 22 000 Noirs et Hispaniques seraient encore en vie, jusqu’en décembre de l’année dernière, s’ils avaient le même taux de mortalité covid-19 que les Blancs. Le rapport indique également qu’au Brésil, les Noirs sont 40% plus susceptibles de mourir de la covid-19 que les Blancs. Si les taux de mortalité par maladie dans les deux groupes étaient les mêmes jusqu’en juin 2020, l’entité estime que plus de 9200 personnes d’origine africaine seraient en vie.

Toujours selon Oxfam, les taux de contamination et de décès par covid-19 sont plus élevés dans les régions les plus pauvres de pays comme la France, l’Espagne et l’Inde. En Angleterre, ces taux sont deux fois plus élevés dans les régions les plus pauvres que dans les plus riches.