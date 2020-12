La pandémie de coronavirus laissera certains chasseurs d’éclipse dans l’obscurité pour l’éclipse solaire totale de 2020

Les chasseurs d’éclipses sont tellement enthousiastes à propos des éclipses solaires qu’ils manquent rarement ces événements célestes, même s’ils doivent voyager à travers le monde pour les voir. Mais l’épidémie de coronavirus a interrompu leurs plans pour la seule et unique éclipse solaire totale de l’année.

Lundi 14 décembre, l’éclipse solaire totale de 2020 balayera le cône sud de l’Amérique du Sud, le Chili et l’Argentine, transformant la journée en crépuscule pendant 2 minutes et 10 secondes lorsque la lune passe devant le soleil. Une éclipse partielle sera visible sur tout le continent, ainsi que dans certaines parties du sud-ouest de l’Afrique.

Mais même si certains pays du monde ont commencé à alléger certaines restrictions de voyage qui ont été créées pour atténuer la propagation de la pandémie de COVID-19, des pays comme le Chili ont créé de nouveaux verrouillages alors qu’ils subissent une nouvelle vague de cas. Pendant ce temps, l’Argentine commence à assouplir ses restrictions de voyage, mais ses frontières sont toujours fermées aux touristes de pays non voisins.

Vidéo: Éclipse solaire totale en décembre 2020 – Où est-elle visible?

En relation: Éclipse solaire totale 2020: voici comment la regarder en ligne

« Je suis allé sur tous les continents pour voir des éclipses solaires, même l’Antarctique », a déclaré Fred Espenak, astrophysicien à la retraite de la NASA et chasseur d’éclipses à 45secondes.fr dans une interview. Espenak, alias «M. Eclipse», a exécuté des modèles de prédiction d’éclipse pendant son séjour à la NASA, et il gère actuellement les sites Web EclipseWise.com et MrEclipse.com. Il a dit qu’il avait voyagé pour voir plus de 40 éclipses solaires, y compris des éclipses totales, partielles et annulaires.

« Je me suis fait beaucoup d’amis à partir d’éclipses et j’ai rencontré ma femme lors d’un voyage éclipse », a-t-il déclaré. Ils se sont rencontrés lors d’une tournée d’éclipse solaire dans le nord de l’Inde en 1995. Depuis lors, ils ont voyagé ensemble pour voir de nombreuses éclipses et se sont rendus ensemble au Chili pour un voyage guidé pour l’événement du 14 décembre. Il s’est retiré du voyage en octobre lorsqu’il était clair pour lui qu’un vaccin COVID-19 ne serait pas facilement disponible en décembre. Le voyage a été officiellement annulé cette semaine lorsque le Chili a annoncé de nouvelles restrictions en cas de pandémie au milieu d’un récent pic de cas.

Au lieu de voyager, Espenak se joindra à un appel vidéo avec d’autres chasseurs d’éclipse en tant qu’événement communautaire pour regarder l’éclipse ensemble et écouter les commentaires de l’autre, a-t-il déclaré.

Vidéo: Une vidéo dramatique de drone capture la magie de l’éclipse solaire totale

Carte schématique du chemin de l’éclipse de 2020 en Amérique du Sud. (Crédit d’image: NASA)

Les éclipses ont une certaine influence pour de nombreuses personnes.

L’une des raisons pour lesquelles les gens suivent les éclipses est que chaque événement est unique, en termes de durée, de lieu et d’apparence. «D’une éclipse à l’autre, la couronne est radicalement différente», a déclaré Espenak. La couronne, ou halo vaporeux (et brûlant) du soleil, est la seule partie du soleil visible pendant une éclipse.

Un astronome a comparé les éclipses solaires totales à la peinture de Mona Lisa.

« L’une des analogies que j’utilise est, si vous êtes un amoureux de Léonard de Vinci, et que vous aimiez vraiment regarder la Joconde au Louvre, que ressentiriez-vous si vous aviez seulement la chance de regarder la Joconde pendant deux minutes tous les deux ans? » Glenn Schneider, un astronome de l’Université de l’Arizona, a déclaré à 45secondes.fr. «Et certaines années, lorsque vous vous rendez à Paris pour le voir, il peut être nuageux ce jour-là et vous ne pouvez pas voir la Joconde.

Schneider, qui a déclaré avoir vu 35 éclipses solaires totales, a déclaré qu’il en avait profité pour étudier les éclipses pour des raisons scientifiques, mais qu’il ne les chassait pas pour des raisons professionnelles. « Je les chasse parce qu’ils sont juste la chose la plus esthétique que vous puissiez vivre. »

Schneider n’a pas été autorisé à voyager en raison des risques personnels de COVID-19.

En relation: L’éclipse solaire totale de 2020 retarde le lancement de Rocket Lab

Une carte de l’éclipse solaire totale du 14 décembre 2020. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA)

Jay Pasachoff, astronome au Williams College dans le Massachusetts, est un autre chasseur d’éclipse qui n’a pas pu voyager pour l’éclipse solaire du 14 décembre. À 77 ans, il n’était pas conseillé qu’il se rende dans les aéroports, a-t-il déclaré à 45secondes.fr dans un e-mail. Pasachoff « restera en sécurité pour voir l’éclipse totale de l’année prochaine et celles qui suivront », a-t-il ajouté.

Ce n’est que la deuxième éclipse totale depuis 1970 que Pasachoff a ratée, et il en a vu environ 35, a-t-il déclaré. Pasachoff avait prévu de se rendre au Chili avec plusieurs autres chercheurs et cinéastes, et certains ont pu se rendre au Chili, écrit-il.

Ceux qui sont au Chili prendront des images de l’éclipse, et Pasachoff prévoit d’utiliser les images pour observer les perles de Baily. Une expérience qu’il avait planifiée pour cette éclipse, l’expérience d’oscillation coronale et ses six valises d’équipement, a dû être abandonnée dans le Massachusetts « car ni mon collègue du MIT ni moi ne sommes autorisés à y aller [to Chile] pour des raisons COVID », écrit-il.

Certains des travaux que Pasachoff et d’autres sont capables d’effectuer au Chili seront facilités par un astronome local nommé Thomas Puzia, professeur à l’Institut d’astrophysique de l’Université pontificale catholique du Chili.

L’Union astronomique internationale a créé une liste d’événements d’éclipse solaire et de flux en direct pour le public. Vous pouvez également regarder l’éclipse en direct ici sur 45secondes.fr.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.