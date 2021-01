La pandémie a provoqué le retard de Persona 5 Strikers

La pandémie est la cause du retard des Persona 5 Strikers. À cause d’elle, son processus de localisation a commencé plus tard que prévu

Que 2020 ait été une année de retards est quelque chose qui ne devrait surprendre personne. L’année écoulée a été pleine de changements de dates, de premières retardées et de projets laissés dans les limbes en raison de la pandémie. Et oui, il y a des parties des développements que les studios ont pu faire à distance avec facilité. Mais d’autres facettes sont plus problématiques. Nous avons parlé de choses comme l’enregistrement vocal et le doublage pour les jeux. Le jeu étant déjà annoncé et en route vers les magasins, nous savons maintenant que le Retard de Persona 5 Strikers, en raison de son travail de localisation. Tout cela grâce au coronavirus.

Dans une conférence vidéo des actrices Erika Harlacher et Cassandra Lee Morris – les voix d’Ann et Morgana (respectivement) – ils ont discuté du processus de doublage du jeu vidéo. Et dans celui-ci, Harlacher a commenté que les enregistrements allaient commencer en avril 2020. Cependant, la quarantaine est arrivée et le processus a été arrêté. L’équipe de production s’attendait à l’origine à ce que la quarantaine ne dure que quelques semaines. L’idée était que l’équipe pourrait bientôt retourner dans les studios d’enregistrement. Mais comme nous le savons tous aujourd’hui, ce n’était pas le cas.

«Nous avons donc dû élaborer un plan BCommentaires Harlacher. Une alternative qui passait par l’envoi de microphones et de matériel spécialisé à chacun des acteurs afin qu’ils puissent enregistrer leurs parties depuis chez eux. Plus tard, il a été décidé d’envoyer les morceaux aux ingénieurs du son afin qu’ils puissent faire le mixage final de leur côté.

Les actrices ne confirment à aucun moment que la date de Persona 5 Strikers a été affectée par des événements comme celui-ci, même s’il est inévitable de penser à cette possibilité, et ce serait tout à fait naturel compte tenu de l’année que nous avons laissée derrière nous. Ce que ses déclarations offrent, c’est un examen plus approfondi de la façon dont les studios ont dû s’adapter pour travailler sur leurs projets pendant la pandémie, en particulier en ce qui concerne le doublage.