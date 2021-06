La Palestine attend de l’Europe pour signaler contre l’occupation

Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a salué le soutien de l’Europe à son pays dans la réalisation de ses droits inaliénables, ont rapporté les médias locaux.

J’exhorte également le soi-disant Vieux Continent à « combler le vide politique actuel (…) pour mettre fin à l’occupation israélienne », a déclaré l’agence de presse officielle palestinienne WAFA dans une dépêche sur la célébration de la Journée de l’Europe hier soir dans cette ville.

Le chef du cabinet ministériel a affirmé que l’occupation israélienne « constitue la plus longue de l’histoire moderne et a souligné que le 30 octobre, cela fera trois décennies depuis l’inauguration de la Conférence de paix à Madrid.

La rencontre dans la capitale espagnole, promue par les États de l’Union et de l’Union soviétique d’alors, a duré trois jours et son résultat le plus tangible a été l’instauration du principe de la paix par voie terrestre, toujours en vigueur, pour parvenir à une solution au problème palestinien problème Conflit israélien.