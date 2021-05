La page Rege-Jean, star de Dungeons & Dragons, fait l’éloge du redémarrage «  brillant  » pour avoir payé son hypothèque

G-star RAW Hommes Jean E 5620 3D Original Relaxed Adjuster Bleu foncé - Taille: 33-34 32-34

G-Star RAW Jeans La version E du jean Elwood 3D Original fait passer le concept 3D à la vitesse supérieure. Les boutons-pression et tirettes permettent de l'ajuster davantage. La taille, les cuisses et l'intérieur des genoux peuvent être ajustés en repositionnant les pattes de réglage placées au niveau des mollets et des chevilles. Taille mi-haute,Ample au niveau des cuisses, il se rétrécit vers les chevilles,Empiècements aux genoux et protège-talons,Pattes de réglage interchangeables positionnées aux chevilles et mollets, autres boutons-pression placés sur le jean,Étiquette G-Star RAW Originals tissée sur la poche arrière,Braguette à boutons Il s'agit de la troisième édition du premier denim G-Star RAW au monde Cradle to Cradle Certified™ niveau Or qui a été lancé pour la toute première fois en février 2018. Cette version 2.0 est toujours unisexe, avec un poids revu et un denim rafraîchi et redynamisé. Développé à l'aide de notre procédé de teinture indigo RFTPi-Raw for the Planet Indigo le plus propre au monde, formulé en partenariat avec DyStar®, G-Star RAW et Artistic Milliners.,RFTP utilise 15 % d'indigo et 70 % de produits chimiques en moins, aucun sel et aucun sous-produit salé, permet des économies d'eau et garantit des effluents propres et recyclables.,100 % Coton Bio,Fibres de coton bio sans pesticide toxique ni engrais chimique. Cela améliore la qualité du sol, évite les contaminations de l'eau (économise 60 % d'eau) et préserve la biodiversité.,Indigo trempé 8 fois, construction en sergé à droite 3 x 1, denim mi-épais de 11,5 oz,Chimie des textiles sans risque pour les personnes et l'environnement