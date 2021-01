La page Les plus belles citations d’Osho a disparu de Facebook, mais la cause est inconnue

L’une des apparitions comiques les plus assidues sur les réseaux sociaux italiens a disparu du visage d’il y a quelques heures Facebook. La page satirique d’aujourd’hui Les plus belles phrases d’Osho il s’est avéré soudainement inaccessible sur le réseau social. Il n’apparaît plus sur les moteurs de recherche internes de Facebook, tandis que tenter de l’atteindre via un lien externe renvoie une erreur en conséquence. Le silence de l’auteur sur les autres chaînes à sa disposition ne permet pas de comprendre ce qu’il est advenu de la page, même si certains journaux en ligne accusaient auparavant le réseau social de Mark Zuckerberg de censure.

Peu d’internautes italiens ne connaissent pas le travail de la page, qui propose depuis des années des images – souvent de affaires courantes et politique – accompagnées de légendes astucieusement créées: parfois ce sont des pseudocitations du maître spirituel Osho Rajneesh, parfois plus simplement avec des sous-titres fictifs. La formule simple mais efficace a décrété succès et longévité de la page sur Facebook et Twitter, à tel point que l’auteur, Federico Palmaroli, est également à l’honneur.

Qu’est-il arrivé à la page des plus belles phrases d’Osho

Juste ce dernier il ne s’est pas encore exprimé sur la disparition de sa créature du réseau social de Mark Zuckerberg, c’est pourquoi pour le moment il est prématuré pour le moment de parler de censure par le réseau social. Le retrait des matériaux pourrait dépendre directement de l’auteur, même si cette hypothèse semble en fait peu probable; plus plausible au contraire est que les algorithmes sociaux sont intervenu automatiquement sur notification d’utilisateurs qui ne sont pas d’accord avec ce qui est hébergé sur la page. Dans ce cas, la suspension ne serait pas une émanation du travail des modérateurs des réseaux sociaux, mais un simple acte dû facilement réversible.

Sur Twitter – où le compte satirique reste actif – Palmaroli n’a pas encore eu l’occasion de répondre aux questions des fans qui lui demandent ce qui est arrivé à la page Facebook, mais pour le moment l’auteur est le seul qui peut faire la lumière sur l’un et l’autre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂