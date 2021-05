La page Creator de PlayStation Studios est en ligne sur Steam et taquine plus de ports PC

PlayStation Studios a maintenant une page de création officielle sur la vitrine PC Steam, et il taquine plus de ports PC au-delà de Days Gone, qui doit sortir le 18 mai. Plusieurs titres sont répertoriés sur la page, y compris les débuts susmentionnés de Deacon St John, Horizon Zero Dawn et Predator: Hunting Grounds. Cependant, si vous cliquez sur l’onglet À propos, vous remarquerez que 41 versions ont été attribuées à la page – dont beaucoup sont actuellement privées.

Il convient de noter que Helldivers et son DLC représentent déjà environ 16 de ces articles, donc, d’après nos calculs, l’éditeur a actuellement environ 26 produits publics. Cela signifie qu’il a des plans inopinés pour environ 15 autres versions de Steam – bien que, comme évoqué précédemment dans ce paragraphe, cela puisse signifier un seul jeu et un tas de packs complémentaires. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il porte 15 autres titres exclusifs PlayStation.

Bien sûr, rien de tout cela n’est vraiment nouveau, car Sony a indiqué son intention de porter davantage de son portefeuille sur des plates-formes PC. Plus tôt dans l’année, des documents divulgués dans le cadre d’un procès en cours contre Apple ont révélé qu’Epic Games était prêt à payer à PlayStation jusqu’à 200 millions de dollars afin d’obtenir des dibs sur «quatre à six» titres de première partie sur sa vitrine. Il est peu probable que le détenteur de la plate-forme ait conclu cet accord, mais il est clair que la société a toujours de grands projets pour le PC.