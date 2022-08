« Là où il y avait le feu »: qui était Raúl Esquivel Carbajal, le « chef vulcain » auquel la série Netflix rend hommage

La série « où il y avait le feu», dans lequel des acteurs de renom tels que Edouard Capetillo et Itatí Cantoralest désormais disponible sur Netflix avec tous ses chapitres pour que le public puisse profiter de cette histoire courageuse du début à la fin.

La production qui touche au thème de la pompiers à Mexico Il est devenu l’un des favoris du public jusqu’à présent, il est donc normal qu’il y ait un nombre important de personnes sur les réseaux sociaux qui ont certains doutes sur l’intrigue.

Bien qu’il ait été une personne assez célèbre dans l’opinion publique, il y a des utilisateurs qui ne savent pas qui est Raúl Esquivel Carbajal, qui est fait tribun pendant le récit de la production.

COMMENT L’HOMMAGE EST-IL PAYÉ ?

A la fin du premier épisode de « Where There Was Fire », Netflix a ajouté un message rappelant le ‘Chef Vulcain’comme s’appelait aussi ce personnage bien-aimé de la vie réelle.

“Raúl Esquivel Carbajal, ‘Chef Vulcano’. Merci pour 49 ans de service. ‘On va là-bas' »pouvait-on lire dans ce petit texte.

C’est pourquoi beaucoup doivent se demander qui est cette dame, alors dans cette note nous allons rafraîchir la mémoire de ceux qui l’ont oublié ou ajouter de nouvelles connaissances à tous ceux qui ne le connaissaient pas jusqu’à présent.

Le « chef Vulcano » était un pompier bien-aimé de Mexico (Photo : Raúl Esquivel Carbajal / Instagram)

QUI EST RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL ?

le déjà célèbre Raúl Esquivel Carbajal Il était chef du service d’incendie héroïque de Mexico et on se souvient d’avoir consacré 48 ans de sa vie à assister à diverses urgences au travail.

À 77 ans, le « chef vulcain » est décédé cette année, laissant un vide important entre ses proches, alors Netflix a pris la décision de lui rendre un hommage court mais bien mérité.

Il est entré au service des incendies le 1er août 1969 et depuis lors, il a été présent dans les plus gros accidents que son institution ait effectués.

En raison de son travail, en 2005, il a pris les rênes de la direction générale du service d’incendie héroïque de Mexico. Son travail a été renforcé sur les réseaux sociaux, car il a utilisé ces plateformes pour diffuser des informations sur les urgences auxquelles il s’occupait.

En 2014, l’Assemblée législative du District fédéral lui a décerné le prix Médaille du mérite de la protection civilececi étant l’un des nombreux prix qu’il a reçus.

Et c’est qu’en 2016 il a continué à collectionner les réalisations en recevant le Prix ​​national de la protection civile alors président Enrique Peña Nieto.

Le 5 mars 2018, il a quitté son poste et a été remplacé par Ismael Figueroa Flores, qui était le chef du syndicat des pompiers.

ses dernières années

Cette année, le 26 avril, Raúl Esquivel Carbajal a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une peur intestinale et a ensuite été admis en soins intensifs.

Bien qu’il ait été libéré le 21 mai, quatre jours plus tard, il a perdu la vie à son domicile, où il devait poursuivre son traitement.