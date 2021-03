La onzième saison de la famille moderne: des choses raffinées d’une manière solide, en tout cas, absolument assurée et évidente.

Les débutants ont tendance à tout ce qui est horrible et satisfaisant à propos de cette saison. Mitch et Cam sont eux-mêmes adéquats. Ils ont eu un beau virage (plus à ce sujet plus tard), et les voici tellement amusants avec la refonte de Cam qui révèle être intrigante. Néanmoins, j’ai trouvé le maintien de Haley débilitant en tant que scénario le plus peu envoûtant de la saison en cours, et Alex travaillant au pôle Sud aurait dû être plus stimulant en permanence.

Snapped est bien dans la sous-intrigue de Gloria avec Phil. Je les ai choyés pour leur coordination et leur dynamique est phénoménale. Le scénario sagace du réfrigérateur était amusant, de toute façon exorbitant. Concernant Claire étant embarrassée par sa famille, à la lumière de tout, elle continue de devenir sérieusement dérangeante et déplaisante au fur et à mesure que la saison passe, ce qui est vraiment déroutant.

Awesome Pairs est probablement la scène la plus horrible de cette saison, aucune de ses sous-intrigues ne fonctionnant à l’imagination. Pool Party est oubliable dans les scénarios des autres, mais solide et engageant dans la fête de la piscine ostensible de Cam et Mitch où ils sont gênés par leur corps. J’ai également favorisé une plus grande part de Lily tout au long de cette saison.

LIRE LA SUITE: – Après des reports spécifiques atteints par la pandémie en progression, «THIS IS US Season 5» est enfin de retour sur nos écrans.

Le dernier Halloween est une scène d’Halloween très attendue avec Phil qui surprend finalement Claire car un large plan d’action est le composant le plus charmant. Un jeu de poulet est totalement oubliable, de toute façon, The Last Thanksgiving est une autre scène d’événement incroyable qui incorpore un merveilleux Jay et Phil tenant une intrigue secondaire de la même manière qu’une histoire amusante où les gays pensent que Cam et Mitch sont isolés. Three’s a Crowd est une scène débilitante sur les extrémistes et en plus de Manny. J’ai trouvé son inquiétude avec Luke à propos d’un jeune si fatigant.

Le dernier Noël est une autre scène digne axée sur les excursions. La découverte de Cam que les deux partiront pour le Missouri était particulièrement émouvante et fantastique. The Prescott est l’une de ces comédies situationnelles qui, cette fois-ci, ne fonctionnent pas tragiquement dans l’ensemble et se concentrent inutilement sur des personnes acclamées. L’héritage depuis le début commence à être étouffé, et par la suite, il devient horrible lorsque le père de Phil donne un coup de pied dans le conteneur. Malgré la façon dont cela bouge, nous aurions dû obtenir une scène plus importante et plus terrible en se concentrant sur cette énorme histoire.

Dead on a Rival continue avec le scénario pas si intrigant d’Alex et l’ensemble des autres intrigues secondaires ne sont pas non plus fantastiques ici. Paris est fascinant et léger de part en part; Quoi qu’il en soit, Mitch prétendant être un Français était de loin la partie la plus divertissante, ce qui était imprévu car ce personnage est parfois aussi pointu.

LIRE LA SUITE: – Peter Rabbit 2: La piste, plus tôt cet été; Lire la date de sortie, le scénario, etc.… !!

Spuds trouve Lily en train d’avoir un premier rendez-vous. Elle a justifié beaucoup plus de temps à l’écran, mais je la traque de manière incroyable et je voulais vraiment être déjà utilisée. Elle s’est transformée en cette flamboyante, chef, et une jeune femme sarcastique dont les lignes sont sûrement parmi les meilleures de cette saison. Les petites avancées ne sont exemplaires que dans le scénario de Mitch et Cam où ils pensent qu’ils ont un autre enfant.

Je vais manquer c’est une scène transitoire solide, mais Finale est tout ce qui est considéré comme superbe. C’était peut-être incroyablement mieux, mais en même temps, ils ont tout complété sur une note vraiment adorable et douce. Il était peu propice que les jeunes quittent Phil et Claire, il est clair que le départ de Mitch et Cam était horrible aussi, et l’élément a été la douce seconde où Gloria comprend que Jay apprend l’espagnol pour elle.

LIRE LA SUITE: – Violet Evergarden Saison 2: Mises à jour de la date de sortie: 5 choses que vous devez savoir à ce sujet

Dans l’ensemble, j’ai préféré cette saison. C’était une amélioration par rapport à certaines saisons passées, à ce stade, elle, dans l’ensemble, se sentait bien et en sécurité tout en manquant toujours d’être remarquable ou particulièrement intrigante. Mitch et Cam sont les points forts; Quoi qu’il en soit, la finale a tout bien terminé dans l’ensemble. Malgré la façon dont ce spectacle a souffert ces dernières années, je suis heureux que nous ayons en tout cas pu avoir une solide saison dernière pour cela.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂