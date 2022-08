La nuit tragique de River Phoenix : comment se sont passées les dernières heures de l’icône hollywoodienne

Hollywood

En octobre 1993, le frère de Joaquin Phoenix a fait une overdose devant The Viper Room, un club appartenant à Johnny Depp à Los Angeles.

©IMDBRivière Phoenix en 1989.

L’histoire de les phénix est l’un des plus tragiques Hollywoodoù même les sectes dans l’enfance de River et Joaquín Phoenix. Mais sans aucun doute, le fait qui a marqué à jamais cette famille est la mort de rivière phénixqui aurait eu 52 ans cette semaine s’il n’avait pas perdu la vie après une overdose subie à la porte de La salle de la vipèreun club qui Johnny Depp avait à Los Angeles.

C’était son frère joaquin phénixcelui qui a trouvé rivière phénix complètement dehors et en convulsions. Il a été joaquin phénix Celui qui était chargé d’appeler l’ambulance qui l’a conduit à l’hôpital Cedars-Sinai, où il est entré avec un arrêt cardiaque, n’a pas pu être réanimé et a été déclaré mort à près de 2 heures du matin le 31 octobre, alors qu’il était si seulement 23 ans. Les versions autour de ses dernières heures varient légèrement : elles s’accordent toutes à dire qu’il s’agissait de drogue.

+Version de Bob Forrest : excès

Dans son livre écrit en 2013, Courir avec des monstres : un mémoire, Bob Forest décrit comment les dernières heures de joaquin phénix. Là, ils ont parlé des jours qu’il a passés pendant le tournage de Sang sombrelorsqu’il a partagé de nombreux jours avec le guitariste du Red Hot Chilli Peppers, John Frusciante, avec qui ils n’ont pas cessé de consommer de la drogue. Cette version a été soutenue, d’une certaine manière, par le directeur de Sang sombre, George Sluizerqui a déclaré dans le documentaire La Fin 24 que le jour de sa mort, il était évident qu’il avait consommé de la drogue la nuit précédente.

Avant d’arriver à La salle de la vipère, rivière phénix il s’est réuni avec ses frères Pluie et Joaquin Phoenixet avec son partenaire, Samantha Mattis. Ils ont organisé une sorte de fête à l’hôtel et sont allés au club où ils étaient censés rivière phénix jouerait avec le groupe avec lequel il avait formé fuir, Johnny Depp, Gibby Haynes et Al Jourgensen. En arrivant, Bob Forest Il a remarqué quelque chose hors de son esprit et a même proposé de le ramener chez lui, mais selon son livre, il a refusé. À un moment de la nuit, il a pris la dose manquante et son corps n’a pas pu la supporter. Dans cette version, il convient de noter que le rapport médico-légal n’a pas trouvé d’alcool dans le corps de l’acteur.

+La version Samantha Mathis

Au-delà de tout ce qui a été dit sur la consommation de rivière phénixson partenaire n’a jamais été d’accord et dans une récente interview avec Gardien a raconté comment elle vivait avec l’acteur. «Je me souviens de la dernière année de sa vie comme d’une période calme et heureuse, au cours de laquelle nous avons souvent rendu visite à sa famille en Floride ou au Costa Rica, faisant de la musique et préparant des plats végétariens. On ne sortait qu’avec ses frères, on se comportait comme des enfants »a expliqué la femme par rapport à l’accident. Pour elle, une surdose ne semblait pas être une possibilité.

+La troisième version : l’accident

Il existe une troisième version autour de l’issue fatale de rivière phénix Cela a à voir avec l’environnement dans lequel il se trouvait. Nous parlons d’un bar qui a été utilisé par toutes sortes de personnalités étroitement associées au monde de l’excès. Dans ce contexte, le journaliste Gavin Edwards a publié un livre intitulé Hier soir au Viper Room où la possibilité que tout était un accident a glissé. Apparemment, l’acteur a été confondu avec un verre en buvant et en a bu un dans lequel il y avait une sorte de substance qui a fini par compliquer sa situation à cause des drogues qu’il avait déjà dans son corps.

