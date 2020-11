La nuit est tombée: la saga «  Objective …  » de Gerard Butler confirme le quatrième opus

Les trois premiers films ont rapporté plus de 520 millions d’euros dans le monde

Cible: La Maison Blanche, Cible: Londres Oui Cible: Washington DC. Ce sont trois films qui ont abouti à une franchise mettant en vedette Gerard Butler qui a connu un énorme succès si l’on analyse son budget modéré: il a presque toujours triplé son prix de revient, il n’est donc pas surprenant qu’il ait été annoncé aujourd’hui. La nuit est tombée, quatrième opus de la franchise, avec à nouveau un Gerard Butler que nous venons de le voir sur grand écran avec Groenland: le dernier refuge.

Comme signalé Variété, le producteur Millenium sera en charge de cette suite directe de Cible: Washington DC qui sera tourné en 2021 et aura Rick roman waugh à l’adresse. Le script sera écrit par ce dernier avec Robert Mark Kamen, spécialiste du genre d’action grâce à être l’auteur du livret de Vengeance (Il a également participé à la création de l’intrigue du film précédent). Bien sûr, le synopsis officiel n’a pas été publié, bien que on sait qu’il sera tourné dans son studio situé en Bulgarie, et dans toute l’Europe, donc l’atmosphère changera complètement.

Les plans des responsables de la saga ‘Objectif…‘est de faire une nouvelle trilogie (c’est-à-dire deux autres films après La nuit est tombée) et une série télévisée qui pourrait fonctionner comme retombées. Un calendrier de travail très ambitieux qui passe par le succès de la prochaine livraison, puisque le précédent, par contre, était celui qui avait recueilli le moins des trois.

