La nuit des morts-vivants, un classique à revoir

Tubi, une plateforme de streaming gratuite, propose ce classique du film d’horreur aux fans de zombies.

La nuit des morts-vivants est à Tubi. (Photo : Tubi)

Maintenant que la découverte d’un film oublié de George A. Romero, titré Le parc d’amusement, Ses fidèles fans se sont chargés de remettre son nom dans les conversations sur les réalisateurs qui nous ont marqués à travers leurs films. Et son chef-d’œuvre fait partie de ces titres qui ont changé la vie de millions de cinéphiles, ni plus ni moins que La nuit des morts-vivants.

Sorti le 1er octobre 1968, le film a marqué un avant et un après dans le cinéma d’horreur. Cela se lit comme un lieu commun, mais c’est vrai. À ce jour, c’est un document qui continue comme une influence et un objet d’étude pour les cinéastes qui s’aventurent dans le genre.

Pour le grand public, en particulier les fans d’histoires de zombies, c’est un objet culte à ne pas manquer. D’abord parce que la photographie a brisé la convention de l’esthétique en utilisant la ressource d’une image floue et peu « propre » pour générer la sensation de claustrophobie. Un deuxième point de valeur est sa production à petit budget, un trait que les cinéphiles apprécient car il souligne davantage l’importance de l’intrigue.

Ce qui n’était qu’une simple visite dans un cimetière pour apporter des fleurs est devenu un cauchemar pour des millions de personnes qui ont commencé à avoir peur d’aller dans un cimetière et de vivre en réalité ce que les personnages de Romero ont subi dans la fiction. Tout cela à cause d’êtres qui marchent lentement, mangent de la chair humaine fraîche et dont le seul moyen de les éliminer est de leur tirer une balle dans la tête.

Malgré le fait que les effets spéciaux se multiplient maintenant pour rendre les films de zombies plus attrayants, et même si les scripts vont de la comédie au gore pour attirer l’attention de plus de fans, La nuit des morts vivants se dresse sur le piédestal d’une pièce inégalée pour sa simplicité et sa perfection dans le métier de Romero pour raconter l’histoire.

* Tubi a ce classique du film d’horreur dans son catalogue pour commémorer sa première en 1968, l’année où il a défini l’univers des zombies sur grand écran.

