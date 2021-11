La nuit dernière à Soho : un examen sombre de la nostalgie (examen)

On a du mal à imaginer Edgar Wright, réalisateur britannique connu pour ses coupes rapides et ses mouvements de caméra agiles, s’éloigner du genre qui lui a valu une renommée internationale : la comédie. Et malgré le fait que pour beaucoup ce n’est peut-être pas un film « parfait », (pour être honnête, en est-il un ?) Avec « Last Night in Soho », il parvient à nous captiver avec ce qui de loin est considéré comme son projet le plus ambitieux alors loin. .

Ce n’est pas un film qu’il faut considérer comme une œuvre « d’horreur » au sens strict du terme. Son amalgame de visuels, principalement empruntés au giallo, en fait davantage un drame surnaturel. Que cette étiquette n’enlève rien au résultat final de ce film, puisque nous sommes face à une œuvre qui assimile sa propre identité. Celui qui dégage une véritable authenticité dans le grand amour que son réalisateur ressent lorsqu’il s’agit de faire des films.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le travail de Frank Herbert prend vie avec « Dune » (Review)

Thomasin McKenzie incarne Eloise, une designer en herbe qui doit déménager à Londres pendant son séjour à l’université, déménageant après un court séjour dans la maison des étudiants dans une petite pièce confortable du quartier de Soho, où elle trouve une aura réconfortante qui vous rappelle la maison .

Au cours de la nuit, Eloise se retrouve transportée dans les années 1960, où elle suit de près la vie nocturne de Sandy (Anya Taylor-Joy), une jeune femme qui aspire à devenir une chanteuse à succès. Ce qui commence comme une série de voyages de rêve qui inspirent les créations d’Eloise, se transforme progressivement en un cauchemar qui cache une série d’horribles vérités sur la vie de Sandy.

S’il y a quelque chose qu’Edgar Wright sait parfaitement faire, c’est de suivre à la lettre la phrase « ne le dis pas, montre-le ». Même quand on ne sait pas pourquoi, le réalisateur sait construire un langage interne dans lequel le film lui-même nous fait savoir quand nous sommes dans le passé ou dans le présent et encore plus intéressant : il nous permet de distinguer quand les deux mondes commencent à se heurtent les uns aux autres. .

Il ne faudra pas longtemps aux téléspectateurs plus expérimentés pour relever quelques références distinctives au style de réalisateurs tels que Brian De Palma ou Dario Argento, ce dernier étant le plus évident en raison de la saturation des néons dans certaines séquences. Mais la façon dont le personnage de McKenzie perçoit ce monde étrange ne ressemble pas à un simple pastiche de références.

Avec « Baby Driver », Wright s’est avéré être un réalisateur avec un héritage culturel incroyable en termes de musique, et avec « Last Night in Soho » il y a un vrai travail d’investigation sur les succès de l’époque, qui sont mis en œuvre pour donner chaque séquence le ton émotionnel correct. Il est même surprenant de voir comment certaines de ces chansons peuvent être utilisées pour créer une atmosphère sombre alors que ce n’est pas l’intention originale de la musique.

Une grande partie du pouvoir dramatique repose sur Thomasin McKenzie, qui est le centre d’attention total dans le récit. Cependant, la force motrice est la façon dont elle se déroule avec le reste des personnages. Taylor-Joy et son rôle de Sandy commencent comme une sorte d' »idéalisation » de qui Eloise souhaite être. Au moment où la jeune femme du passé est en difficulté, ce sera votre mission d’essayer de la sauver.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Last Duel: Drame incontournable sur la justice et l’honneur (Revue)

Parmi les personnages secondaires extérieurs à ces deux jeunes femmes, seule la présence de Terrence Stamp et Matt Smith se démarque. Bien que leurs personnages ne soient pas complètement développés, c’est la force de leurs talents d’acteur qui leur donne un degré de « présence mémorable » au sein de l’histoire. Mention spéciale pour l’actrice chevronnée Diana Rigg dans le rôle de Mme Collins, la logeuse d’Eloise.

Ceux qui s’attendent à voir le film typique de la carrière d’Edgar Wright seront déçus. Mais les amoureux du thriller surnaturel passeront un bon moment avec sa proposition. « Last Night in Soho » ne réinvente pas la formule, mais cela n’a jamais été son intention. Le film est une conséquence de l’amour et du dévouement de son auteur envers son métier. Et quand un cinéaste aime ce qu’il fait, le public gagne.