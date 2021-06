La Nouvelle-Zélande signe les accords Artemis pour exhorter à la durabilité de l’exploitation minière spatiale

La Nouvelle-Zélande appelle à des progrès en matière de durabilité dans l’exploitation minière spatiale alors que le pays devient le 11e au monde à adhérer au projet dirigé par la NASA Artémis UNE cordes pour l’exploration de la lune dirigée par l’homme.

Peter Crabtree, chef de l’Agence spatiale néo-zélandaise, a signé le pacte lors d’une cérémonie lundi 31 mai à Wellington, en Nouvelle-Zélande, selon la Nasa .

« Les accords Artemis nous permettent de nous préparer aux futures opportunités économiques et commerciales ainsi que d’atteindre les objectifs de la politique étrangère », a déclaré Stuart Nash, ministre néo-zélandais du développement économique. une déclaration du gouvernement de son pays.

La Nouvelle-Zélande est surtout connue dans la communauté spatiale pour avoir accueilli la société américaine Laboratoire de fusées principale rampe de lancement de sur la péninsule de Mahia. La société, spécialisée dans l’envoi de grappes de petits satellites dans l’espace, a lancé 20 fusées Electron, en grande partie avec succès, bien qu’il soit se remettre d’un échec de lancement en mai .

La Nouvelle-Zélande n’a pas encore donné de directives spécifiques sur ce qu’elle apportera au pacte d’Artémis. Le pays a déclaré avoir signé les accords d’Artémis pour souligner la nécessité d’une gestion prudente des ressources spatiales sur la Lune ; La NASA prévoit de extraire le régolithe lunaire pour l’eau pour permettre le règlement à long terme de la surface de la lune en utilisant les ressources locales.

« En tant que l’un des rares États dotés d’une capacité de lancement spatial, nous prenons au sérieux les responsabilités de kaitiakitanga de l’environnement spatial », a déclaré la ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères Nanaia Mahuta dans le même communiqué du gouvernement, utilisant un terme maori pour les pratiques de gestion de l’environnement.

« La Nouvelle-Zélande s’est engagée à faire en sorte que la prochaine phase de l’exploration spatiale soit menée de manière sûre, durable et transparente et dans le plein respect du droit international », a ajouté Mahuta, exhortant « des règles ou normes supplémentaires pour assurer la conservation et la durabilité à long terme de ces ressources. »

La Nouvelle-Zélande faisait partie des huit pays qui « ont aidé à élaborer les principes adoptés dans les accords Artemis », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué. déclaration de l’agence lundi sur le nouveau signataire. Cela dit, la Nouvelle-Zélande n’a pas signé avec l’initiale groupe de huit pays en 2020, et les raisons du retard n’ont pas été divulguées.

Avec la signature, la Nouvelle-Zélande devient le 11e pays participant, rejoignant l’Australie, le Canada, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l’Ukraine et les États-Unis. La Corée du Sud était la premier à signer sous la nouvelle administration du président américain Joe Biden, le 24 mai. La NASA a promis que davantage de pays signeraient « dans les mois et les années à venir, alors que la NASA continue de travailler avec ses partenaires internationaux pour établir un avenir sûr, pacifique et prospère dans l’espace ».

SpaceNews a noté que les différents signataires ont points de vue très divergents sur la façon dont les ressources spatiales devraient être utilisées. « Aux États-Unis, le Commercial Space Launch Competitiveness Act de 2015 accorde aux entreprises américaines des droits sur les ressources spatiales qu’elles extraient », indique le rapport.

« Le Luxembourg et les Émirats arabes unis, deux autres signataires, ont des lois nationales similaires », a poursuivi SpaceNews. « L’Australie, en revanche, fait partie d’une poignée de pays qui ont ratifié l’Accord sur la Lune de 1979, qui déclare la Lune et ses ressources « le patrimoine commun de l’humanité » et exige un « partage équitable » des avantages de ces ressources entre toutes les nations. »

Sept pays européens pourraient pousser plus loin la discussion sur les ressources spatiales, après l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, la Slovaquie et l’Espagne a soumis un article le 27 mai au sous-comité juridique du Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS). Le sous-comité, qui examine le droit spatial international, a entamé lundi une réunion de deux semaines.

Selon la NASA, les accords d’Artémis visent à « renforcer et mettre en œuvre » les Nations Unies de 1967 Traité sur l’espace extra-atmosphérique . Les principes du traité incluent le fait de ne pas faire de réclamations souveraines sur les corps célestes, de ne pas autoriser les armes nucléaires dans l’espace et de tenir les États individuels (ou nations) responsables des dommages causés par leurs objets spatiaux.

Les responsables de la NASA ont déclaré que les accords Artemis sont également censés englober les normes internationales établies dans les années 1975 Convention d’enregistrement , qui traite des débris spatiaux, et le Accord de sauvetage de 1968, avec des lignes directrices pour aider les astronautes à atterrir de manière inattendue sur le territoire d’un autre pays. Les accords conviennent également de « diffusion publique de données scientifiques ».

