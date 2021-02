La Nouvelle-Zélande coupe tous les contacts politiques et militaires de haut niveau avec le Myanmar, alors que des dizaines de milliers de personnes protestent contre un coup d’État militaire

CAME Bord sensible de sécurité avec contact mécanique L1500mm - CAME DFWN1500

Bords sensibles certifiés pour une protection totale. Automatismes CAME. Bord sensible de sécurité en caoutchouc avec contact mécanique L = 1500 mm . Un brevet CAME exclusif pour une protection contre les risques mécaniques. La solution pour une installation automatisée à haut niveau de sécurité et de