La nouvelle Volkswagen ID.4 dérive également à l’arrière

ID.3 a été le premier membre de la famille ID que nous connaissons, mais de plus grandes responsabilités incombent aux nouvel ID.4, Premier SUV / Crossover électrique de Volkswagen, qui devra conquérir le monde entier – son objectif de production est d’atteindre 500 000 unités / an.

Il avait déjà été révélé en Europe – les pré-réservations ID.4 First sont déjà épuisées au France -; La Chine aura droit non pas à un, mais à deux ID.4; et, bien sûr, il sera également vendu (et produit) en Amérique du Nord.

Pour montrer ce que vaut son nouveau SUV / Crossover électrique et familier sur les terres de l’Oncle Sam, Volkswagen, d’une manière quelque peu intrigante, l’a emmené sur le circuit de Willow Springs.

Il a mis Tanner Foust au volant, pilote de rallye et de rallye pour Volkswagen, et l’a «laissé partir» sur ces «montagnes russes» asphaltées, où nous pouvons voir les nouvelles courbes d’attaque ID.4 comme s’il était un pur sport et nous faire griller avec quelques dérives arrière.

Eh bien … la nouvelle ID.4 n’est pas du tout destinée à être une voiture de circuit, mais Foust explore rapidement tout le potentiel de ce moteur électrique de 204 ch monté sur l’essieu arrière.

Autonomie? Espace familial? Cela semble peu intéressant. La Volkswagen ID.4 parvient à faire des dérives à l’arrière.