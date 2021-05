La nouvelle vie de Valentino Lanús en tant que guide spirituel

Le monde des feuilletons est très vaste et le nombre d’acteurs et d’interprètes, bien sûr, aussi. Certains sont peut-être plus populaires que d’autres, mais tous ont sans aucun doute conquis les téléspectateurs à chacune de leurs apparitions. La même chose s’est produite avec Valentino Lanús, un jeune homme né à Mexico en 1975. Dès son plus jeune âge, il a montré son intérêt pour le sujet, bien qu’il ait commencé à faire ses premiers pas dans le mannequinat.

À la fin de l’école, il entre dans le CEA de Televisa et c’est là qu’il a été choisi pour participer au roman Maria Isabel, près de Adela Noriega. De cette façon, Lanús grandissait petit à petit dans l’industrie et des rôles de plus en plus importants allaient donc arriver.

Jacqueline Bracamontes, Jaime Camil et Valentino Lanús à Las tontas ne vont pas au paradis (Photo: IMDb)



Je travaille dans Gypsy Love, Love again, Mariana by Night et, sans aucun doute, une grande opportunité est venue de la main de Carla estrada au Aube. Dans ce drame d’époque, l’acteur a joué Martín, un jeune homme très enthousiaste qui tombe follement amoureux de la protagoniste Maria Hipólita, jouée par Étoile brillante. Des années plus tard, en 2008, il jouerait dans une comédie intitulée Las tontas no van al cielo aux côtés de Jacqueline Bracamontes Oui Jaime Camil.

Cependant, malgré son succès, en 2017, il a décidé de se retirer du théâtre et jusqu’à récemment, on a appris qu’il avait commencé une vie complètement différente.

La nouvelle vie de Valentino Lanús, acteur d’Alborada et Las tontas no go to heaven

Sa dernière apparition à l’écran était en Rien de personnel, en 2017, avec Juan Soler. À partir de ce moment, l’acteur de 45 ans a décidé de s’éloigner complètement des caméras pour mener une vie beaucoup plus spirituelle et avec un lien plus étroit avec la nature.

À tel point qu’il a développé un amour profond pour le yoga et les animaux. Dans une récente interview avec le magazine Visages du Mexique, l’interprète qui était un partenaire de Jacky Bracamontes, a raconté comment c’était le processus pour devenir un guide spirituel. « La spiritualité est l’un des chemins initiaux de chaque personne incarnée, c’est le chemin d’expansion de la conscience « , a-t-il exprimé dans l’interview.

Mais pas seulement ça. Lanús, qui se définit comme un amoureux de la photographie, a déclaré qu’il vivait dans la jungle ces dernières années et que cela avait également contribué à changer sa vision de la vie.

« J’ai découvert de grandes vérités. Je me suis consacré à l’écriture et à la documentation à ce sujet avec des résultats et des réponses tout simplement fascinants », a-t-il indiqué. D’un autre côté, Lanús est très heureux que sa fille puisse profiter de cette vie naturelle autant que lui et a dit: « La paternité est la priorité la plus importante de ma vie« .