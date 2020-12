La nouvelle vidéo «  Empire Strikes Back  » montre un baiser alternatif entre Han et Leia

Une nouvelle vidéo des coulisses de ‘L’empire contre-attaque’ pour célébrer ses 40 ans, révélant une version alternative du baiser entre Avoir et Leia dans le Faucon millénaire.

La deuxième tranche de ‘Guerres des étoiles’ a présenté un changement de direction, lorsque Irvin Kershner a suivi l’héritage de George Lucas, qui a créé l’histoire originale et Lawrence Kasdan, qui a écrit le scénario.







Cependant, le deuxième film a pris un ton beaucoup plus sombre que le premier opus, même si cela ne l’a pas empêché d’être un succès retentissant, mettant en vedette certains des personnages classiques les plus mémorables de la franchise, tels que Lando Calrissian, Boba Fett, Yoda et le Enforcer.

‘L’empire contre-attaque’ est considéré par de nombreux fans comme le meilleur film de la franchise et contient également l’un des baisers les plus célèbres de l’histoire du cinéma, dans lequel ils jouent Han Solo et Leia à bord de l’emblématique, Faucon millénaire.

Maintenant, une nouvelle vidéo a montré une version alternative qui révèle comment les choses ont pu aller dans une direction quelque peu différente. La vidéo montrait également le défi physique extrême auquel il était confronté. Mark Hamill quand il a filmé le duel contre Dark Vador.







La relation compliquée entre les deux personnages était sans aucun doute l’une des parties les plus divertissantes de la trilogie originale, montrant leur chimie naturelle devant la caméra, ce que la franchise n’a pas pu reproduire depuis.

La ligne supplémentaire de dialogue révélée en fait une version intéressante, tandis que ‘L’empire contre-attaque’ preuve de nouveau compte qui réserve encore quelques surprises 40 ans plus tard.