La nouvelle vidéo de Gladiator 2 promet une bataille urbaine intense à grande échelle

Giorgio Armani Stronger With You Intense Stronger with You

Emporio Armani dévoile une nouvelle facette sensuelle et mystérieuse de STRONGER WITH YOU avec STRONGER WITH YOU INTENSELY. Une fougère urbaine toujours aussi moderne qui invite une nouvelle note ambrée pour lui apporter rondeur et sensualité. Hommage au couple contemporain, Emporio Armani a imaginé des duos de parfums égaux dans la force, pour un homme et une femme libres d’agir et de séduire. Ils défient leur amour au quotidien et goûtent un amour qui rend plus fort, celui qui soudain, rend tout possible. Emporio Armani dévoile ici une nouvelle facette sensuelle et mystérieuse de STRONGER WITH YOU avec STRONGER WITH YOU INTENSELY. Une fougère urbaine toujours aussi moderne et l'accord marron glacé signature invitent une nouvelle note ambrée qui lui apporte rondeur et sensualité. Stronger With You, conçu en accord avec son pendant Féminin, In Love With You, est la preuve d’un amour toujours plus intense et audacieux qui, tel une étoile filante, va toujours plus haut et plus loin. Famille olfactive : Note de tête : Poivre Rose. Note de coeur : Vanille. Note de fond : Bois d'Ambre.