La nouvelle version préliminaire de Minecraft 1.16.3 pour Java est maintenant disponible!

C’est une toute nouvelle semaine et il semble que les développeurs de Mojang nous ont lancé avec une nouvelle version candidate qui corrige quelques bogues liés à des problèmes de duplication et de recherche de chemin. Ce n’est pas exactement la plus excitante des mises à jour. , mais tout ce qui se passe avec Minecraft vaut toujours la peine d’être pris en compte!

Minecraft 1.16.3 apporte deux petites corrections de bugs au jeu. L’un d’eux corrige la duplication du moment où vous donnez un objet et un lingot d’or à un bébé cochon qui mourrait et que l’objet serait dupliqué. Si vous harceliez ces pauvres bébés Piglins, alors ces jours sont désormais révolus. Il semble que la duplication n’était pas le seul problème avec les Piglins, car ils ont également mis à jour leur recherche de chemin. Lorsque Piglins, Piglin Brutes, Hoglins et Zoglins attaqueraient, ils auraient apparemment des problèmes pour atteindre le joueur. Cela ne devrait plus être le cas, ce qui signifie que vous pourriez avoir un peu plus de mal dans le Nether!

La version majeure de Minecraft 1.16 a vu l’ajout de nombreux ajouts à The Nether. Parmi ceux-ci, il y avait de tout nouveaux biomes, points de repère et foules avec lesquels vous pourriez vous battre ou interagir. Plus de joueurs que jamais se dirigent vers le royaume infernal pour explorer et piller les richesses qui se trouvent en dessous. Si vous êtes quelqu’un qui aime avoir l’équipement le plus puissant, alors trouver des débris anciens et créer une armure Netherite devrait être une priorité!

Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour très mineure, nous ne devrions pas tarder à avoir de plus grandes nouvelles concernant Minecraft. Nous venons d’avoir des nouvelles de la sortie complète de la version PSVR du jeu, et Minecraft Live est au coin de la rue, ce qui pourrait préparer le terrain pour la mise à jour Minecraft 1.17 attendue à un moment donné!