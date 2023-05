La nouvelle version PlayStation 5 pourrait être disponible à partir de septembre 2023

Symantec Norton 360 Deluxe 2023 - 5 Appareils 1 An - Abonnement Automatique

Norton Security 360 Deluxe 2023 version avec renouvellement automatique : Abonnement pour 1 An protégeant jusqu'à 5 appareils. La meilleure des protection, avec sauvegarde PC et sécurité familiale en plus, pour vous et les personnes qui vous sont chères. La sécurité avancée permet de protéger vos informations confidentielles et financières lorsque vous naviguez ou effectuez des achats et opérations bancaires en ligne. Contrôle parental : Gérez les activités en ligne de vos enfants. Aidez-les à explorer, apprendre et profiter de leur monde connecté sur leur PC et smartphone en toute sécurité. Secure VPN : Le VPN Norton qui permet de naviguer anonymement et en toute sécurité sur un réseau virtuel privé sans conserver d'information personnelle. Ajoutez un chiffrement avancé pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos informations, telles que les mots de passe et les coordonnées bancaires. SafeCam pour les appareils sous Windows : Vous avertit de toute tentative d'accès à votre webcam et vous aide à bloquer les accès non autorisés. Pare-feu : Le pare-feu intelligent protège vos informations personnelles contre les accès non autorisés à vos fichiers personnels et informations financières. Mises à jour : Les mises à jour sont appliquées automatiquement de sorte que votre appareil soit toujours prêt et équipé des dernières fonctionnalités et améliorations de performances. Principaux avantages : Protège jusqu'à 5 appareils (PC, Mac, Android et iOS) avec un seul abonnement. Protège votre identité et vos transactions en ligne avec Secure VPN. Vous aide à vous protéger contre les ransomwares, virus, spywares, malwares et autres menaces en ligne. Le contrôle parental vous aide à gérer les activités en ligne de vos enfants. Bloque les téléchargements dangereux. Inclut 50 Go de sauvegarde sécurisée sur le cloud pour PC. S'appuie sur l'un des réseaux civils de renseignements les plus vastes au monde qui nous permet d'identifier les cybermenaces avancées et de vous en protéger. Inclut notre Promesse 100 % contre les virus : à partir du moment où vous êtes client, un expert Norton est disponible pour vous aider à protéger vos appareils contre les virus. Vous aide à gérer la protection de tous vos appareils grâce à un portail web simple d'utilisation.